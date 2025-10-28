Sale a subasta un cromo firmado por el futbolista Lamine Yamal: se podrá pujar por él hasta el 8 de noviembre
Sale a subasta un cromo firmado por el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, con un valor que oscila entre los 18.000 y los 20.000 euros. Los aficionados del coleccionismo podrán pujar por él hasta el 8 de noviembre, así lo ha anunciado la plataforma ‘Catawiki’.
Según 'Europa Press', se trata de un cromo edición 'rookie' de Lamine Yamal firmado por el propio futbolista blaugrana. Esta pieza del conjunto 'DAKA Autographs' 2023-24 presenta un acabado 'Rainbow Holocene' y ha sido evaluada por CGC con la calificación máxima de 'GEM MINT 10', lo que significa que se encuentra en perfecto estado.
Se subastará hasta el 8 de noviembre
El vendedor es un coleccionista italiano que lo consiguió de forma fortuita al abrir un paquete de cromos. Esta lámina se subastará hasta el 8 de noviembre con un valor que puede alcanzar los 20.000 euros. Una venta que demuestra el auge del joven jugador del Barcelona.
"Lamine Yamal se ha convertido ya en el futbolista más famoso a nivel mundial hoy en día. El potencial de Yamal para continuar creciendo y consiguiendo títulos es inmenso, lo que hace de esta pieza no solo un objeto único de coleccionismo sino también una con un fuerte potencial de revalorización", concluye el experto en deportes de Catawiki, Ugo Pelloni.