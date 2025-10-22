Celia Molina 22 OCT 2025 - 10:44h.

La cantante argentina acompañó a su novio al partido contra el Olympiacos y, al final del encuentro, bajó con él al banquillo

El pasado domingo, Lamine Yamal debutó como jugador de La Capital FC en el inicio de la Kings Cup que se celebró en el Cupra Arena de Barcelona. El jugador marcó un gol decisivo; en concreto, asumió el reto del 'Penalti Presidente', una de las modalidades de la Kings League en la que el líder de un equipo puede lanzar un 'shootout'. Lamine no falló y contribuyó definitivamente a catapultar a su equipo a la victoria, ganando por 8-5 al Ultimate Móstoles de DjMariio.

Si bien su puntería no asombró a los espectadores, sí lo hizo el hecho de que el futbolista le dedicara el gol a su novia, la cantante argentina Nicki Nicole, que estaba sentada en la grada y a la que lanzó un beso al aire. Cada vez son más los contenidos que esta nueva y flamante pareja sube a las redes sociales - hace poco, incendiaron la nube con un baile viral en una habitación de hotel - , pero nunca habíamos visto una muestra de cariño como ésta, dentro un campo de fútbol.

Nicki Nicole, en el banquillo del Barca tras la victoria

Tras acudir por primera vez juntos (y cogidos de la mano) a un partido, Nicki Nicole asistió también al encuentro entre el Barca y el Olympiacos, cuyo resultado final fue 6-1 a favor del equipo catalán. El futbolista marcó en el minuto 68 y, como ya había ocurrido en la jornada anterior, también le dedicó este triunfo a su chica, que se encontraba en las gradas del Estadio Olímpico Lluís Companys. Sin embargo, ésta no fue su mayor demostración de amor durante el partido.

Al final de la noche, tras la incontestable victoria del Barca, la artista argentina bajó al banquillo del Barcelona y le dio un apretado abrazo a su novio, delante de todo el estadio. Después, ambos se pusieron a conversar y a reírse, demostrando la gran complicidad que existe entre ellos. Pero, sin duda, la escena que más ha llamado la atención fue el momento en el que Yamal le presenta a Nicole a su 'segundo suegro', el entrenador alemán Hansi Flick. Los tres tuvieron una charla amigable que ha sido tan comentada en las redes como lo fue el baile que protagonizaron en días anteriores.

La pareja afianza así una relación que fue confirmada a finales de agosto, cuando ambos aparecieron juntos frente al mundo, en el 25 cumpleaños de la cantante. Aunque muchos de los seguidores de Lamine le han cuestionado por estar saliendo con una "mujer tan mayor" - él tiene 18 años recién cumplidos también - lo cierto es que cada vez se muestran más unidos. Los más carpeteros estarían encantados de que el jugador del Barca apareciera en uno de los conciertos de Nicki, si bien ella no tiene ningún show programado para la temporada 2025-2026.

Mientras ellos se besan y abrazan en público, continúa la polémica en torno a la madre de Lamine, por haber sido contratada para liderar una multitudinaria cena con ella en Londres, donde los comensales tendrán que pagar una cuantiosa entrada. Sheila Ebana, que hasta ahora ha mantenido un perfil muy bajo como madre del jugador, ha sido muy criticada por lucrarse en este peculiar negocio.