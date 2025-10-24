Según la acusación, Rozier y otros implicados habrían vendido información sobre la NBA y sus actuaciones individuales a cambio de dinero de las apuestas

El FBI arresta a estrellas de la NBA en una operación contra la mafia y las apuestas ilegales: Terry Rozier y Chauncey Billups, entre los detenidos

La NBA se encuentra en el epicentro de un verdadero escándalo después de que una treintena de personas, entre ellas varias vinculadas a la liga de baloncesto más importante y famosa del mundo, hayan sido detenidas en una macrooperación contra las apuestas ilegales tras una investigación del FBI que ha durado años. Entre los señalados, además del exjugador y entrenador asistente de los Cleveland Cavaliers, Damon Jones, o el entrenador de los Trail Blazers, Chauncey Billups, –quien fuese miembro del Salón de la Fama de la NBA–, también está, entre otros, Terry Rozier, base de los Miami Heat que ha quedado suspendido sin empleo y sueldo.

Concretamente, la compleja operación afecta directamente al ámbito de las apuestas deportivas ilegales con movimientos y acciones fraudulentas que sacuden directamente a los partidos de NBA y también, especialmente, a los juegos de póker manipulados, con la implicación también de los detenidos en partidas amañadas bajo todo un sistema criminal con participación de “cuatro familias de la Cosa Nostra” y “decenas de millones de dólares” movilizados en la trama.

Uno de los mayores esquemas de corrupción deportiva de la historia

En palabras del fiscal estadounidense del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., el escándalo podría emplazarse en “uno de los esquemas de corrupción deportiva más descarados desde que las apuestas deportivas en línea se legalizaron ampliamente en Estados Unidos”.

“Estamos hablando de decenas de millones de dólares en robo, fraude y hurto”, ha incidido, en la misma línea, el director del FBI, Kash Platel, detallando que en la trama participaba la familia Bonanno, Gambini, Genovese y Lucchese, todas ellas de la mafia italiana de la Cosa Nostra.

Tal es la magnitud de lo ocurrido que al FBI le ha llevado años de acción coordinada llevar a cabo la investigación, que ha discurrido por 11 estados de EEUU y ha llevado a la detención, hasta el momento, de un total de 34 personas.

Según sus propias palabras, los implicados, como el base de los Miami Heat ,Terry Rozier, “tenían acceso a información privada conocida por los jugadores o entrenadores de la NBA” que condicionaban supuestamente el resultado de los partidos o sus actuaciones (algo trascendental cuando se apuesta sobre las estadísticas individuales de un jugador) y la compartían, supuestamente, con otros miembros de la red criminal a cambio de llevarse una parte de las ganancias.

A este respecto, los investigadores tienen claro que el base estadounidense actuó de forma fraudulenta, y también desde su propio proceder en la cancha.

El partido que delató a Terry Rozier

Concretamente, hubo un momento que, a posteriori, llamó especialmente la atención de los investigadores, e incluso de los propios aficionados: el partido que disputó el 23 de marzo de 2023 con los Charlotte Hornets, –equipo en el que militó hasta enero de 2024–, contra los New Orleans Pelicans; un encuentro en el que se retiró prematuramente por una supuesta lesión.

Aquel día, Rozier comenzó cogiendo un par de rebotes, repartiendo una asistencia y fallando un tiro de tres en los primeros minutos del encuentro. Su primera canasta llegó antes de la mitad del primer cuarto, desde la línea del tiro libre, y sería ya a partir de ahí cuando llegaría la primera señal que apuntaba a una supuesta lesión.

En un momento dado, Terry Rozier hizo gestos de agacharse y agarrarse el tobillo, tras lo cual, poco después, su partido llegaría a su fin: apenas estuvo 9 minutos y 34 segundos en la cancha; una situación que, en el contexto de la investigación, no ha pasado en absoluto desapercibida por los investigadores.

En esos momentos, los Hornets ya estaban fuera de los playoffs de la NBA, por lo que el jugador, presuntamente, pudo pretender así llamar menos la atención en ese partido.

Según la acusación, Rozier habría informado previamente a los implicados en la trama de su retirada prematura en ese partido, vendiendo la información y dando al resto la oportunidad de “realizar apuestas fraudulentas” basados en ello, tal como recoge NBC News citando fuentes de la investigación.

En ese sentido, algunos usuarios llegaron incluso a aventurar en las redes que algo “turbio” y extraño podía estar ocurriendo.

No en vano, a Terry ya fue investigado en 2023 por una actividad ‘inusualmente elevada’ en plataformas online mientras jugaba para los Hornets, pero entonces la NBA no encontró ningún indicio que les llevase a actuar contra una acción ilegal.

Ahora, la investigación del FBI le apunta y señala directamente en el marco de una operación que han denominado ‘Operation Nothing But Bet’, lo que se traduce en algo así como ‘Operación Nada Más que Apostar”.

El tuit de Tery Rozier que hoy se ha vuelto viral

Tras el estallido del escándalo, y en ese mismo sentido, hoy son multitud de usuarios los que están recordando un tuit de Rozier de agosto de 2012 que hoy muchos ven como una revelación de lo que estaba por venir.

En él, un entonces joven jugador que ni siquiera había debutado en la NBA escribía: “I bet”, es decir, “Yo apuesto”.

Ahora, ese mensaje que había pasado inadvertido se ha viralizado con miles de ‘me gusta’ y miles de republicaciones.

Camiseta con mensaje ante el juez y una fianza cuantiosa por la libertad

Añadiendo más leña al fuego que aviva el escándalo en la NBA, al base de los Miami Heat no se le ha ocurrido otra cosa que, además, presentarse ante el juez con una indumentaria llena de significado: una sudadera de los Charlotte Hornets, por lo que no han sido pocos los que han visto un gesto de mofa y despreocupación del baloncestista.

Compareciendo ante la Justicia, el base habría pagado con su propia casa en Florida, valorada en seis millones de dólares, la fianza para salir en libertad, al igual que también Billups ha salido libre.

Del amaño en los partidos de NBA al fraude en las partidas de póker

Paralelamente a este caso y esta operación ‘Operation Nothing But Bet', también está la pieza separada denominada ‘Operation Royal Flush’, –en la que se encuentran Chauncey Billups o Damon Jones, y que también afecta a Rozier–, centrada en las trampas en partidas de póker.

A ese respecto, los juegos involucraban grandes cantidades de dinero y contaban con los jugadores de la NBA para impulsar las partidas ilegales organizadas, las cuales mantenían controlados utilizando técnicas de manipulación con tecnología avanzada.

Concretamente, empleaban rayos X en la mesa para poder leer cartas boca abajo; bandejas de chips electrónicos que grababan las cartas con cámaras ocultas; cartas con marcadores visibles para jugadores que usaban lentes o gafas especiales; y hasta máquinas de barajar trucadas…

Todo ello, según los investigadores, estuvieron empleándolo en partidas organizadas a partir de 2019 en múltiples puntos de Estados Unidos: desde Miami o Manhattan hasta Las Vegas, donde multitud de jugadores dejaron gran cantidad de dinero.