"¿Cómo puedes morir así, camino a casa después de un partido de baloncesto?", ha denunciado el ministro de Deporte italiano, Andrea Abodi

Ultras del Sebastiani Basket de Rieti apedrearon el autobús del Pistoia tras perder su partido de liga A2 del baloncesto italiano

Compartir







RietiDuelo, indignación y rabia en Rieti, Italia, después de la trágica muerte de Raffaele Marianella, un conductor de autobús de 65 años al que unos ultras del baloncesto italiano han matado después de que le alcanzase uno de los objetos que lanzaron contra el vehículo. En él iban aficionados del equipo rival, a los que emboscaron para apedrear su autobús en el momento en que dejaron de tener la escolta policial que les acompañó, precisamente, por el temor a que hubiese altercados.

Todo ocurrió a aproximadamente las 20:50 horas de este domingo, cuando a la entrada de la autopista Rieti-Terni, ultras del Sebastiani Basket de Rieti comenzaron a lanzar piedras y ladrillos contra el autobús, que en esos instantes llevaba a un grupo de unos 45 aficionados del Pistoia, otro equipo de baloncesto italiano.

Los ultras apedrearon el autobús y uno de los objetos golpeó directamente al conductor

Los hechos se desencadenaron tras la victoria del equipo visitante en el partido de liga A2, justo cuando se disponían a dejar Rieti. Fue entonces cuando, una vez se marchó la escolta policial que siguió al vehículo, un grupo de encapuchados, ultras del Sebastiani Basket, comenzaron a apedrear el autobús.

En el vehículo se encontraba Raffaele Marianella, que en ese momento iba de conductor secundario, sentado al lado del principal. Uno de los objetos lanzados contra el autobús atravesó el parabrisas y le golpeó directa y fatalmente en la arteria carótida, provocando con ello su muerte.

Según los aficionados, estaban bromeando y celebrando la reciente victoria tranquilamente cuando, de repente, escucharon el impacto de los objetos que les empezaron a lanzar. Uno de ellos desencadenó la tragedia, que llegó después de que la policía ya hubiese tenido que intervenir en el propio partido para evitar altercados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pese a ello, la violencia siguió fuera y los ultras responsables de la muerte del conductor estaban esperando el momento para actuar. Ahora, las autoridades revisan las cámaras y analizan los hechos para identificar a todos y cada uno de los responsables, como informan medios italianos como Corriere Fiorentino.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Indignación en Italia: “Criminales que se convirtieron en asesinos”

Tras lo ocurrido, las muestras de dolor por la muerte del conductor se combinan con las de indignación y rechazo a lo ocurrido. “Pero ¿cómo puedes morir así, camino a casa después de un partido de baloncesto? El ataque perpetrado esta noche cerca de Rieti por criminales que se convirtieron en asesinos y que jamás podrán ser considerados aficionados es impactante. El deporte es vida, y estos criminales están a años luz de los valores deportivos”, ha denunciado en las redes sociales Andrea Abodi, ministro de Deportes italiano.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por su parte, desde el Pistoia han expresado su “consternación” a la espera de las conclusiones de la investigación. Del mismo modo, el Rieti también ha lamentado lo sucedido, trasladando “sus más sinceras condolencias y solidaridad con la familia del conductor fallecido” por lo que han calificado como “un acto atroz”.

“Lo ocurrido esta noche tras el partido contra el Estra Pistoia nos deja conmocionados. El autobús que transportaba a la afición visitante, de regreso a casa, sufrió un acto atroz: fue alcanzado por una lluvia de piedras, lo que provocó la muerte de uno de sus conductores. Sebastiani se distancia completamente de lo sucedido y expresa sus más sinceras condolencias a la familia del trágico conductor fallecido. Se trata de un asunto muy grave, y los investigadores, en quienes tenemos plena confianza, lo esclarecerán. Nos encontramos debatiendo hechos ajenos al deporte y completamente ajenos a los valores que defendemos a diario como club”, han señalado en su comunicado.