Las surrealistas palabras de Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: "Si voy a un puticlub y firmo contratos, sí me dan la oportunidad"

La surrealista declaración del entrenador del Puerto de Vega:RRSS
El técnico del Puerto de Vega, Javi Prendes, eclipsa la victoria del Celta de Vigo en la primera ronda de la Copa del Rey. Y todo por sus surrealistas declaraciones en la rueda posterior al partido. “Aquí mirar, y que os quede muy claro a todo el mundo, en este puto país entrena quién conoce a un presidente, por méritos propios nadie asciende y se tenía que ascender por méritos propios", empezó diciendo tras ser preguntado por Claudio Giráldez, exfutbolista y entrenador español.

Poco a poco, Prendes fue aumentando la tensión durante su intervención: “Pasa aquí en España. Esto en Alemania o Inglaterra no pasa. Méritos propios, es lo que hay que hacer y no me callo. Hiciste los deberes, subes, asciendes. No los hiciste, desciendes. Estoy seguro que por mucho que haga yo o suba el Puerto Vega no me llama nadie. Así nos va. Proletariado, trabajadores, y el que consiga las cosas, que ascienda".

"Cuánta gente hizo méritos por ascender y no le dieron nunca una oportunidad", lamenta Prendes

El entrenador Javi Prendes no se ha callado nada y ha dejado a más de uno sin palabras con un discurso que “se tiene que decir bien alto”: "Digo lo que siento y lo que veo. Estamos en un país democrático, cada uno se puede expresar. Es algo reivindicativo que se tiene que decir bien alto. Cuánta gente hizo méritos por ascender y no le dieron nunca una oportunidad...".

Prendes asegura que, si puedes ir a un puticlub a firmar un contrato es más probable que consigas una oportunidad: "Si voy a un puticlub a la 01:00 horas de la mañana y firmo un contrato, ahí si te dan la oportunidad, el que conozca a cualquiera, entrena. Ojalá me escuche mucha gente. A ver si tenéis cojones a ponerlo para todo el mundo".

