Javi Prendes ha dejado a más de uno sin palabras con su discurso

Robinho, exfutbolista del Real Madrid, explica cómo es su vida en prisión: "Nunca he tenido ningún tipo de beneficio”

Compartir







El técnico del Puerto de Vega, Javi Prendes, eclipsa la victoria del Celta de Vigo en la primera ronda de la Copa del Rey. Y todo por sus surrealistas declaraciones en la rueda posterior al partido. “Aquí mirar, y que os quede muy claro a todo el mundo, en este puto país entrena quién conoce a un presidente, por méritos propios nadie asciende y se tenía que ascender por méritos propios", empezó diciendo tras ser preguntado por Claudio Giráldez, exfutbolista y entrenador español.

Poco a poco, Prendes fue aumentando la tensión durante su intervención: “Pasa aquí en España. Esto en Alemania o Inglaterra no pasa. Méritos propios, es lo que hay que hacer y no me callo. Hiciste los deberes, subes, asciendes. No los hiciste, desciendes. Estoy seguro que por mucho que haga yo o suba el Puerto Vega no me llama nadie. Así nos va. Proletariado, trabajadores, y el que consiga las cosas, que ascienda".

PUEDE INTERESARTE Los motivos por el que la protectora que daba en adopción a los perros de Jota Peleteiro ha borrado el anuncio

"Cuánta gente hizo méritos por ascender y no le dieron nunca una oportunidad", lamenta Prendes

El entrenador Javi Prendes no se ha callado nada y ha dejado a más de uno sin palabras con un discurso que “se tiene que decir bien alto”: "Digo lo que siento y lo que veo. Estamos en un país democrático, cada uno se puede expresar. Es algo reivindicativo que se tiene que decir bien alto. Cuánta gente hizo méritos por ascender y no le dieron nunca una oportunidad...".

Prendes asegura que, si puedes ir a un puticlub a firmar un contrato es más probable que consigas una oportunidad: "Si voy a un puticlub a la 01:00 horas de la mañana y firmo un contrato, ahí si te dan la oportunidad, el que conozca a cualquiera, entrena. Ojalá me escuche mucha gente. A ver si tenéis cojones a ponerlo para todo el mundo".