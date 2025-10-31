Silvia Herreros 31 OCT 2025 - 12:17h.

La protectora de animales ha eliminado el anuncio de adopción de los perros que el empresario compartía con Jessica Bueno

Exclusiva | La mujer de Jota Peleteiro se pronuncia sobre su supuesta separación

La protectora de Vizcaya que daba en adopción a los perros de Jota Peleteiro explica los motivos por los que han decidido eliminar el anuncio que hace unos días publicaban con el objetivo de encontrar una familia para Brandon y Lucas, los golden retriever que el futbolista compartía con Jessica Bueno. Después de emitir un comunicado asegurando que podían "demostrar cada paso con pruebas", la sociedad ha dado más explicaciones.

El exfutbolista de Real Madrid Castilla no tardaba en estallar contra la protectora de Plentzia tras salir a la luz su presunta y polémica decisión. Tras negar los hechos, desde Katu Bihot Plentzia quisieron aclarar los hechos.

Sin embargo, lejos de quedar zanjado, el tema ha continuado siendo objeto de debate en redes sociales. "Está cosas pasan por prejuzgar y además hacerlo público. Cuando se comete un error se corrige y se aprende… no se justifica uno", ha escrito un internauta en el post de la protectora que, al parecer, se animó a difundir este caso sin verificar los hechos con el dueño de los animales.

"No sé si leíste la publicación. Nunca se juzgó a nadie, ni hicimos públicos nombres. Entre otras cosas porque no los sabíamos. No hay nada que corregir", responden desde la protectora, desde donde no dudan en dar 'me gusta' a comentarios como el siguiente: "A mi me da que el tío se quiere lavar las manos… porque se han dado cuenta de cuál era su intención".

Desde la misma se han visto obligadas a borrar el anuncio de la adopción de Brandon y Lucas, dos "hermanos preciosos" de "siete años", muy buenos y nobles" que estarían buscando "una familia que los adopte" por la presunta separación matrimonial de Jota y Ajla Peleteiro.

"Está borrado por la dichosa polémica que ha suscitado. Además ahora el dueño dice que no están en adopción, ¿no? Pues para qué van a seguir publicados. Para nosotras era un caso externo que solo difundíamos. Pasamos olímpicamente de éstas movidas", explican.

Mientras se reservan su opinión sobre el tema y explican que su último deseo es que "los peludos estén bien, que es lo que realmente importa", aseguran que su obligación era eliminar la publicación, pues de continuar en su web, "la gente sigue preguntando por ellos".

Según el exmarido de Jessica Bueno ha asegurado, Brandon y Lucas, los perros que compartía con Jessica Bueno antes de divorciarse, no están en adopción y se encuentran "en casa de una amiga" mientras él permanece fuera de España por motivos de trabajo.