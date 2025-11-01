Muere Tommie Jakes, jockey inglés de 19 años, horas después de una carrera

Tommie Jakes, una de las promesas del turf británico, murió con tan sólo 19 años en su vivienda de la localidad inglesa de Newmarket

El mundo de la hípica, y más concretamente las carreras de caballos, se encuentra de luto por Tommie Jakes, jockey de 19 años que falleció en su domicilio, en la localidad inglesa de Newmarket, apenas unas después de disputar una competición en Nottingham. En su última carrera, este pasado miércoles, montó al caballo 'Guarantee', entrenador por Ismail Mohammed. De momento, no se han desvelado las causas de la muerte.

Jakes era considerado una de las mayores promesas del turf británico después de que consiguiese un primer y espectacular triunfo profesional a los 16 años en Lingfield, en el condado de Surrey. Montando a Suzi's Connoisseur, protagonizó una gran remontada, pasando del último al primer puesto en la recta final de la prueba.

En su primera temporada completa, Jakes sumó 11 victorias y exhibió su potencial con otras 29 en 2024. Este año había logrado 19 triunfos en 188 carreras, lo que había supuesto para los propietarios unas ganancias de unos 226.840 euros en premios, según apunta Marca. Es decir, en su recorrido profesional, ganó 59 pruebas en Gran Bretaña.

Conmoción en su círculo más cercano

El director ejecutivo interino de la Autoridad Británica de Carreras de Caballos (British Horseracing Authorit), Brant Dunshea, afirmó a la prensa local que "nos devastó la noticia sobre Tommie. Era un joven jinete con mucho talento, con un futuro brillante por delante, y en los últimos meses había recibido grandes elogios de los entrenadores por su habilidad ecuestre y su actitud.

José Santos, asistente de Ismail Mohammed, señaló que "no fumaba, ni consumía drogas ni bebía" y reconoció que "es un shock enorme, estamos realmente conmocionados. Es difícil de creer. Nunca mostró ningún signo de tener ningún tipo de problema".

La Asociación Profesional de Jockeys del Reino Unido (PJA) y la organización benéfica Fondo para Jinetes Lesionados (IJF), en un comunicado conjunto, que recoge el diario Clarín, indicaron que "Tommie era un hijo y hermano muy querido, y un miembro muy apreciado del equipo de carreras George Boughey Racing. Sus padres, Jeremy y Tonie, piden que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles".

Por otra parte, el equipo George Boughey Racing se despidió del jockey en su cuenta oficial de X. "Nos duele profundamente la noticia del fallecimiento de nuestro aprendiz de jinete, Tommie Jakes. Tommie fue un miembro fundamental y muy querido de nuestro equipo. No solo era un joven jinete con un enorme talento y un futuro prometedor, sino también una persona increíblemente amable, popular y trabajadora", afirmó.

Además, en la misma red social, añadieron que "lo extrañaremos mucho. En estos momentos tan difíciles, enviamos nuestro apoyo a la familia, los amigos y todos los que lo conocieron y lo quisieron".