BelgradoEl exjugador del Unicaja, Vladimir Stimac, ha sido detenido en Belgrado durante las protestas contra el Gobierno de Serbia. El exjugador se ha convertido en uno de los líderes del movimiento de rechazo contra los casos de supuesta corrupción. La Policía arrestó a un total de 37 personas por desorden público y causar incidentes durante la concentración celebrada en la calle Kneza Miloša.

Según el Ministerio del Interior, un grupo de personas comenzaron a lanzar objetos sobre las personas que se estaban movilizando sobre el Parlamento. Tras ser puesto en libertad, el exjugador ha reaccionado en las redes sociales.

Fue puesto en libertada en la mañana del lunes

Vladimir Stimac ha sido reducido y esposado en las protestas que han movilizado a los estudiantes ante el Parlamento serbio. La Fiscalía emitió una orden de arresto contra el exjugador durante la noche y fue captado junto a sus acompañantes. Su arresto ha causado un gran impacto por ser un referente en las movilizaciones, según el medio 'As'.

Las protestas comenzaron en 2024 después del colapso de la marquesina de la estación de tren de Novi Sad. Murieron 15 personas y dos resultaron gravemente heridas y que fue causado por la falta de mantenimiento, según las denuncias. Las movilizaciones se han extendido por todo el país.

El exjugador fue puesto en libertada en la mañana del lunes. Stimac jugó en el Unicaja en la temporada 2013-2014 hasta que pagó su cláusula de rescisión para irse al Bayern de Múnich. Con la selección de Serbia fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, en el Mundial de 2014 y en el Europeo de Turquía en 2017.