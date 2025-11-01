La futbolista australiana Finley Bone, de 21 años, murió tras ser alcanzada por un rayo durante un entrenamiento en Queensland. Su club, el Noosa Lions, y la comunidad deportiva local lamentan profundamente su pérdida

Una joven futbolista australiana, Finley Bone, murió el pasado jueves 30 de octubre tras ser alcanzada por un rayo mientras entrenaba en el Complejo Deportivo Cooroy, en la Sunshine Coast, estado de Queensland, (Australia).

El hecho paso cerca de las 530 de la tarde, cuando una fuerte tormenta eléctrica azotaba el área, según medios locales. Bone, jugadora del club Noosa Lions, estaba practicando a puerta con otra compañera, cuándo la alcanzó el rayo.

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al sitio y llevaron a la joven, en estado grave, al Hospital de Nambour, donde falleció poco después.

Su madre, Donna Markert, mostró su profunda trsiteza en declaraciones a ABC: "Nadie puede creer lo que pasó. Finley tenía 21 años y perdió la vida en un instante. Era una joven hermosa, amable y bondadosa, que perdió la vida en la plenitud de su juventud... Era una apasionada de los deportes y esto fue simplemente una tragedia... Somos una familia muy unida". Además, agradeció a los servicios de emergencias por la rápida atención que obtuvo su hija.

Danielle Williams, supervisora de operaciones del Servicio de Ambulancias de Queensland (QAS), reconoció los intentos de reanimación con un desfibrilador a la deportista, incluso antes de la llegada de los paramédicos. "Fue una situación muy complicada porque la tormenta aún continuaba cuando llegamos", explicó.

Además, Williams enfatizó sobre los riesgos de las tormentas y pidió a la gente buscar un lugar seguro, debido a que se esperaba más lluvia, granizo y vendavales fuertes para el fin de semana en Queensland.

El equipo de fútbol al que pertenecía ha lamentado la muerte de Bone en un comunicado publicado en Instagram. "Noosa Lions Football Club está devastado por la trágica pérdida de Finley Bone. Finley fue un miembro muy querido de nuestro equipo femenino FQPL3 y entrenadora de nuestras chicas u12/13. Nuestras más sinceras condolencias a Paul y Donna y a toda la familia y amigos de Finley".

Además, el Cooroora United Football Club, en donde sucedió el accidente, dijo en Facebook estar "muy triste" por esto, anunciando una pausa temporal de sus sus actividades deportivas. El club esta trabajando con Football Queensland para ofrecer ayuda psicólogica a la familia y a los miembros del equipo que lo necesitien.

El jefe de policía de Sunshine Coast, Jason Overland, describió esto como un "incidente tragico", así se recoge en Sunshine Coast News. La Policía de Queensland comenzo a preparar un informe, destinado al forense.