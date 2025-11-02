El padre de Lamine Yamal tienen un tenso encuentro con las cámaras de '¡Vaya fama!'

Lamine Yamal ya se encuentra inmerso en la mudanza a su nueva casa (el futbolista ha comprado la que era la mansión de Shakira y Gerard Piqué) y, ese aroma de 'hogar, dulce hogar' ha sido enturbiado por Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal. Un equipo de '¡Vaya fama!' intenta hablar con él y su actitud deja mucho que desear. Os mostramos las imágenes de nuestro encontronazo con Mounir.

Cuando nuestra reportera se encuentra con Mounir en plena calle y le pregunta por la nueva casa que ha adquirido su hijo, el padre del futbolista se muestra un tanto arisco: "Váyase un poquito a dar una vuelta", le llega a decir, visiblemente incómodo y enojado por la presencia de la prensa. Pero la tensión entre nuestras cámaras y Mounir y su hijo ha ido en aumento, hasta el punto de producirse un encontronazo.

El tenso encuentro de '¡Vaya fama!' con el padre y hermano de Lamine Yamal

Nuestra reportera insiste en preguntarle a Mounir sobre esta nueva casa que le ha costado once millones de euros, interesada en saber si vivirá toda la familia en ella, pero no solo se ha encontrado con las reticencias del padre del delantero del FC Barcelona a contestar, sino que el acompañante de Mounir pone la mano en la cámara, provocando un momento de tensión entre ambos: "Pero no me toques, eh... no me toques", le llega a decir nuestra compañera.

Por otro lado, vemos imágenes de la mudanza a esta nueva casa del futbolista, la cual se encuentra en uno de los mejores barrios de Barcelona. Esta sería ya la tercera casa que ha adquirido el azulgrana, aunque, sin duda, la que más titulares ha suscitado ha sido esta tercera situada en Esplugues de Llobregat.

Nadie conoce aún la fecha exacta en la que Lamine Yamal dormirá en su nueva cama, pero lo cierto es que el futbolista ya presume en redes sociales de su nueva casa. Lo que también podemos saber es que allí no dormirá Nicki Nicole, ya que el delantero ha confirmado recientemente su ruptura con la cantante.