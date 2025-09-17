El director de ‘El Desmarque’ recuerda que la Federación de Fútbol es un ente privado y que la política no puede condicionar las competiciones internacionales

Críticas al dispositivo de seguridad tras los incidentes en la Vuelta a España: un experto alerta de vínculos con grupos radicales

Compartir







El debate sobre una posible participación de Israel en el próximo Mundial de Fútbol ha generado dudas y comentarios, pero Manu Carreño, director de ‘El Desmarque’, fue tajante al respecto en ‘El tiempo justo’: “El Gobierno no tiene potestad para vetar a la Selección Española”.

Carreño explicó que la Federación Española de Fútbol es un ente privado y que las decisiones deportivas no pueden estar condicionadas por órdenes políticas. “Un gobierno, sea el que sea, no puede decir tú no juegas aquí o allá. Primero España debe clasificarse, y después Israel, que lo tiene muy difícil todavía”, subrayó.

Benjamín: “El deporte está ajeno a la política”

En el programa también intervino el exfutbolista Benjamín, internacional con la sub-21, que puso el acento en la importancia del esfuerzo de los jugadores y la ilusión del país con la Roja:

“El deporte está totalmente ajeno a la política. Si un futbolista entra en esos terrenos, como ocurrió en su día con Canuté, la FIFA o la Liga sancionan. La selección no está para eso. Las declaraciones que mezclan política y fútbol me parecen un error”.

Carreño, por su parte, recordó la contradicción que a menudo viven los futbolistas: se les exige opinar sobre causas sociales o conflictos, pero cuando lo hacen, llega la UEFA y sanciona por introducir mensajes políticos en el campo.

De momento, la cuestión parece más un debate teórico que real: Israel no está clasificado para el Mundial y debe enfrentarse aún a rivales de peso como Italia o Noruega para aspirar a su clasificación.