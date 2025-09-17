Logo de telecincotelecinco
Guerra Israel - Gaza

¿Puede el Gobierno dejar sin Mundial de Fútbol a la Selección por la participación de Israel?: Manu Carreño da las claves en ‘El tiempo justo’

Manu Carreño, director de 'El Desmarque', en 'El tiempo justo'
El debate sobre una posible participación de Israel en el próximo Mundial de Fútbol ha generado dudas y comentarios, pero Manu Carreño, director de ‘El Desmarque’, fue tajante al respecto en ‘El tiempo justo’: “El Gobierno no tiene potestad para vetar a la Selección Española”.

Carreño explicó que la Federación Española de Fútbol es un ente privado y que las decisiones deportivas no pueden estar condicionadas por órdenes políticas. “Un gobierno, sea el que sea, no puede decir tú no juegas aquí o allá. Primero España debe clasificarse, y después Israel, que lo tiene muy difícil todavía”, subrayó.

Benjamín: “El deporte está ajeno a la política”

En el programa también intervino el exfutbolista Benjamín, internacional con la sub-21, que puso el acento en la importancia del esfuerzo de los jugadores y la ilusión del país con la Roja:

Benjamín, exfutbolista, en 'El tiempo justo'
El deporte está totalmente ajeno a la política. Si un futbolista entra en esos terrenos, como ocurrió en su día con Canuté, la FIFA o la Liga sancionan. La selección no está para eso. Las declaraciones que mezclan política y fútbol me parecen un error”.

Carreño, por su parte, recordó la contradicción que a menudo viven los futbolistas: se les exige opinar sobre causas sociales o conflictos, pero cuando lo hacen, llega la UEFA y sanciona por introducir mensajes políticos en el campo.

De momento, la cuestión parece más un debate teórico que real: Israel no está clasificado para el Mundial y debe enfrentarse aún a rivales de peso como Italia o Noruega para aspirar a su clasificación.

