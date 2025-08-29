"Son nuestros capitanes, los mejores jugadores del mundo en su posición y nos aportan muchísimo", ha dicho el seleccionador sobre las dos principales novedades

El técnico ha presentado la convocatoria para los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026, frente a Bulgaria y Turquía

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha anunciado hoy la convocatoria para los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026, en los que el combinado nacional tendrá que medirse a Bulgaria y Turquía. Las principales novedades son los regresos del centrocampista Rodri Hernández (Manchester City) y del defensa Dani Carvajal (Real Madrid), a los que el técnico ha elogiado celebrando su vuelta: "Son nuestros capitanes, los mejores jugadores del mundo en su posición y a nosotros nos aportan muchísimo", ha dicho.

"Celebramos de verdad. Estamos felices de que estén de nuevo con nosotros y nos van a aportar muchísimo", ha insistido, justo después de dirigir sus primeras palabras en la rueda de prensa a expresar sus condolencias por los fallecidos en los incendios que han asolado al país y de trasladar su admiración por todos los efectivos involucrados en la lucha para la extinción de las llamas.

Dedicando también sus primeras palabras para dar la bienvenida a Aitor Karanka como director técnico de desarrollo y de la Selección absoluta masculina, Luis de la Fuente se ha mostrado convencido del potencial de 'La Roja' y ha anunciado las principales novedades de la lista, entre las que también está la convocatoria del extremo Jesús Rodríguez (jugador del Como 1907).

Las novedades en la convocatoria de Luis de la Fuente

Rodri y Carvajal vuelven a la actual campeona de Europa tras superar sus respectivas graves lesiones de rodilla que les dejaron prácticamente en blanco la temporada pasada. Aunque no tienen demasiado ritmo competitivo, con el madridista jugando ya de titular el pasado domingo ante el Real Oviedo y con el mediocentro regresando con el City en el Mundial de Clubes y disputando sólo 15 minutos en el debut de la Premier League, el técnico riojano vuelve a contar con dos futbolistas que eran prácticamente indiscutibles en la 'Roja'.

La gran novedad es, sin embargo, la del citado joven extremo andaluz Jesús Rodríguez, habitual de las categorías inferiores y que este verano ha dejado el Real Betis para enrolarse en las filas del Como 1907 italiano que entrena Cesc Fábregas y donde está el capitán del combinado nacional, Álvaro Morata. El de Alcalá de Guadaira, que estuvo este pasado verano en el Europeo Sub-21 con España, debutó con el conjunto bético en LaLiga EA Sports a finales de 2024 y desde entonces se había convertido en una pieza importante para Manuel Pellegrini.

Aparte de estos nombres, Luis de la Fuente recupera otro jugador con el que no había podido contar en la 'Final a Cuatro' como el delantero del FC Barcelona Ferran Torres, que se perdió esa cita en Alemania tras ser operado de apendicitis.

Las principales ausencias en la selección

Entre las ausencias, el seleccionador no ha podido contar con los lesionados Álex Baena (Atlético de Madrid) e Isco Alarcón (Real Betis), mientras que tampoco ha citado al delantero Ayoze Pérez, que todavía no ha jugado este año con el Villarreal CF, ni al del Oporto Samu Aghehowa, aquejado de un problema muscular, mientras que mantiene su trío de porteros, sin contar de nuevo con el nuevo guardameta del FC Barcelona, Joan García. Además, la entrada de Carvajal deja sin sitio a Óscar Mingueza (RC Celta), uno de los futbolistas, junto a Pedro Porro (Tottenham), que le habían relevado durante este tiempo de ausencia.

Con esta lista, España jugará la próxima semana sus dos primeros partidos de clasificación al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México de 2026 contra Bulgaria, el 4 de septiembre en Sofía, y ante Turquía el día 7 en Konya. La concentración se iniciará el lunes 1 de septiembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El partido más importante, contra el fuego

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha querido aprovechar esta lista para realizar "un homenaje a las víctimas y un reconocimiento a las personas que se siguen jugando la vida a diario para salvar los bosques y pueblos" del país, azotado este verano por los incendios.

"El partido más importante de este verano lo estamos jugando contra el fuego y en esa durísima batalla todos luchamos en el equipo de quienes están jugando la vida a diario para salvar nuestros bosques y nuestros pueblos. Desde aquí toda la admiración de los que formamos la selección nacional para cada uno de estos hombres y mujeres y nuestra solidaridad con todas las víctimas que las llamas han dejado a su paso", expresó De la Fuente en el vídeo donde se anunciaron los 26 convocados.

El técnico de Haro recalcó que ahora que España inicia "sobre el verde un nuevo reto deportivo", el equipo nacional quiere inspirarse "en su ejemplo de entrega y sacrificio con el objetivo de poder alcanzar el próximo Mundial". "Queremos que os sintáis orgullosos también de esta selección y ahora os facilito la lista de convocados para los partidos contra Bulgaria y Turquía que dan comienzo a esta clasificación", aseguró.

La lista completa de los convocados de la selección española