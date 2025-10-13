Preso de un enorme enfado, Jonathan Gannon cargó contra Demercado, que cometió un fallo inexplicable en el el partido contra los Titans y acabaron perdiendo

Jonathan Gannon, entrenador de los Arizona Cardinals de la NFL (competición que ya se puede seguir en abierto en Mediaset España), se ha convertido en noticia en los últimos días por la sanción ejemplarizante que ha recibido por parte de su propia franquicia: una multa de 100.000 dólares por su estallido de ira contra uno de sus jugadores, Emari Demercado, tras protagonizar este último un inexplicable error que acabó siendo trascendental en la derrota frente a los Tennessee Titans por 21-22.

Todo ocurrió en el State Farm Stadium, el pasado domingo 5 de octubre, en un partido que los Cardinals parecían tener completamente controlado, pero que finalmente acabó con una remontada de los Titans que iría a consumar, además, la tercera derrota consecutiva del equipo de Arizona desde el arranque de la temporada.

El origen de la sanción contra Jonathan Gannon, el error de Emari Demercado

En el encuentro, los Cardinals llegaron a ir por delante por 21-6 en el último cuarto, una ventaja que incluso pudo aumentar a 27-6 si su corredor Emeri Demercado no hubiese cometido un fallo inexplicable: estaba a punto de hacer un touchdown cuando, justo antes de cruzar la línea, se le cayó el balón en una acción ante la cual nadie podía dar crédito.

Tal como registraron las cámaras, en plena carrera y cuando ya tenía todo despejado para elevar el marcador, el ‘running back’ se fue frenando y, al borde de hacer el 27-6, todo cambió al escapársele ese balón.

Tras esa jugada, los Tennessee Titans comenzaron a coger las riendas del partido y acabaron imponiéndose por 21-22 para la desesperación y descrédito de jugadores y aficionados. También del entrenador, Jonathan Gannon, que llevó su cólera y su enfado aún más allá cuando decidió dirigirse al propio Emari Demercado para darle toda una reprimenda que acabó, en última instancia, con el técnico golpeándole en un brazo de malas maneras antes de retirarse.

La escena, muy difundida a través de las redes sociales, no ha dejado de generar reacciones, incluida la de la propia NFL, que en un comunicado anunciaba que, tras haber sido sancionado Gannon por su propia franquicia, no tomaría medidas mayores y adicionales.

“Hemos estado en contacto con la Asociación de Jugadores de la NFL y el club”, expresaba el comunicado de la Liga Nacional de Fútbol Americano refiriéndose al suceso, y antes de informar de que no tomarían acciones.

Las disculpas del entrenador de los Arizona Cardinals

Tras el suceso, el propio Jonathan Gannon pidió disculpas públicamente lamentando lo sucedido: “Me levanté esta mañana y no me sentía bien sobre ello, honestamente. En la reunión de equipo lo discutimos, pedí disculpas a Emari y al equipo. Simplemente les dije que me dejé llevar por lo ocurrido", señaló, en declaraciones de las que se hace eco la NFL en su página web.

Por su parte, Emari Demercado asumió también su fallo sin eludir responsabilidades: “Cometí un error. No hay excusa”, sentenció, antes de apostillar: “Simplemente, tengo que mejorar”.

Tras lo ocurrido, además, los Cardinals volvieron a perder. La cuarta derrota consecutiva fue ante los Colts por 31-27, y la presión sobre los jugadores, y en especial sobre el entrenador, aumenta.

El próximo partido será frente a los Green Bay Packers el 19 de octubre.

