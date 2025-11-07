Sanción ejemplarizante en la NFL: multan al entrenador de los Arizona Cardinals tras estallar contra su jugador Emari Demercado

Luto en los Dallas Cowboys por la muerte de Marshawn Kneeland. La NFL, –la Liga Nacional de Fútbol Americano, cuyos partidos más relevantes emite en abierto Mediaset España–, lamenta el fallecimiento del joven de 24 años, que afrontaba su segunda campaña como profesional tras haber sido elegido por los Cowboys en la segunda ronda del draft de 2024.

Su fallecimiento ha sido anunciado por su propio equipo, que ha evitado cualquier alusión a las causas de la muerte, sin ahondar en explicaciones. Al respecto, no obstante, ya se especula, como primera hipótesis, la posibilidad de que se trate de un suicidio, algo que ahora tendrá que determinar la autopsia, descartándolo o confirmándolo.

Los Dallas Cowboys lamentan la muerte de Marshawn Kneeland

"Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys comunican el trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland esta mañana. Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia", ha escrito la franquicia.

De igual modo, desde la propia NFL han expresado también sus condolencias a través de un comunicado público difundido desde sus distintas redes sociales.

“Nos entristece profundamente la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland, de los Cowboys. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con su novia, Catalina, su familia, sus amigos y sus compañeros de equipo”, expresan desde la prestigiosa liga.

La muerte de Marshawn Kneeland y la hipótesis del suicidio

Ha sido la Policía de Frisco, un suburbio de Dallas, la que ha informado de que el jugador defensivo de los Dallas Cowboys, que acababa de firmar justo el pasado lunes su primer touchdown como profesional, fue hallado muerto en un “aparente suicidio” después de cometer una infracción de tráfico y darse a la fuga, tras lo cual protagonizó una persecución con su vehículo, escapando después a pie tras estrellarlo.

En esa persecución, las autoridades llegaron a perderle de vista hasta encontrarlo después. Al parecer, según han indicado, Kneeland habría expresado previamente pensamientos suicidas. Por eso, la principal hipótesis sobre la causa de su muerte es esa.

El entorno de Marshawn Kneeland, destrozado

Tras lo ocurrido, desde su entorno, el que fuese su agente, Jonathan Perzley, ha pedido privacidad para su familia y sus allegados, expresando que está “destrozado” tras la muerte de su cliente y amigo.

“Marshawn puso su corazón en cada jugada, cada práctica y cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor que apenas puedo expresar con palabras”, ha declarado, lamentando su muerte.

