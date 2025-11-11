El estadio madridista recibirá por todo lo alto el partido entre los Washington Commanders y los Miami Dolphin, emitido este domingo 16 a las 15:30 en Cuatro y Mediaset Infinity

Los mejores partidos de la NFL, ya disponibles en Mediaset Infinity

Convirtiéndose nuevamente en un escenario que trasciende al mundo del fútbol para imponer el espectáculo, el Santiago Bernabéu se prepara ya para dar acogida a un nuevo evento y un nuevo hito: el primer partido oficial de NFL en España; un enfrentamiento de la temporada regular que medirá a los Washington Commanders y los Miami Dolphins y que podrá verse en abierto gracias a Mediaset España, a través de Cuatro y Mediaset Infinity a las 15:30 horas del domingo 16 de noviembre.

Para la ocasión, el estadio del Real Madrid, –que también anunciaba recientemente su propuesta ‘Mavidad Bernabéu’, la cual convertirá el feudo blanco en un espacio inmersivo y una feria navideña que hará las delicias de pequeños y mayores–, el campo vivirá una nueva transformación. Adaptándolo y modificándolo para la causa, el coliseo madridista será reconvertido para dar cabida a las dimensiones y las necesidades del esperado partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano.

La NFL aterriza en Madrid y el Santiago Bernabéu prepara grandes sorpresas

Trabajando para que todo esté listo para el momento, debido a las readaptaciones que se están llevando a cabo el club interrumpe desde el día 13 y hasta el propio 16 de noviembre el tour general por las instalaciones del estadio, cerrado al público para abordar unos cambios que afectarán también a los vestuarios y banquillos, que en el caso de la NFL tendrán que dar alojamiento a plantillas mucho más amplias y aproximadamente del doble que las del fútbol europeo.

Lo más visible ya es la bandera de Estados Unidos que desde el lunes ondea en el Santiago Bernabéu junto a la española, símbolo de esta unión deportiva que trae una de las competiciones más prestigiosas por primera vez a la capital en lo que se refiere a un partido de la liga regular.

Más allá están las obras que afectan a los fondos del estadio, donde se están retirando algunas filas de asientos con el objetivo de dar amplitud al campo y servir a las dimensiones requeridas para el enfrentamiento entre los Commanders y los Dolphins. En la NFL acostumbran a jugar en campos de unos 109 metros, mientras el Bernabéu, con 105, está trabajando para ganar espacio y readaptarse a ello.

No será eso, no obstante, lo único que se modifica para la causa, porque además el evento contará con otras sorpresas, como la clásica y también esperada actuación del descanso.

Bizarrap y Daddy Yankee para animar el partido

Para animar ese impasse del encuentro, la cita especial contará con dos pesos pesados del panorama musical internacional, y con acento latino: Bizarrap, productor, DJ y cuatro veces ganador del Latin Grammy, y el puertorriqueño Daddy Yankee. Ambos serán los que encabecen el show del medio tiempo, tal como ha anunciado la propia NFL en un comunicado en el que ensalzan la trayectoria y los logros de los dos artistas.

“Tener la oportunidad de encabezar el espectáculo del medio tiempo del primer partido de la NFL en España es un gran honor”, ha dicho Bizarrap, quien ha añadido que hacerlo además “junto a Daddy Yankee, toda una leyenda”, es otro plus añadido.

“Vamos a presentar nuestra nueva canción, Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, en el escenario. ¡Estoy deseando que llegue el momento!”, ha señalado.

Así, el show que presentarán ante el estadio madridista incluirá también algunos de sus mayores éxitos, entre los que como no podía ser de otro modo en el feudo blanco… quizás se espere el ‘shakirazo’ de Shakira a Gerard Piqué en el BZRP Music Sessions #53/66.

Igualmente, Daddy Yankee también ha compartido su entusiasmo por estar en un partido y un concierto así: “Tengo muchísimas ganas de volver a actuar en el escenario con el increíblemente talentoso Bizarrap. Siento una alegría inmensa por la música y por el temazo que hemos creado juntos; compartirlo con nuestros fans de todo el mundo ya ha sido muy gratificante. ¡Prepárense, Madrid, prepárense, NFL, porque vamos a dar un espectáculo increíble!”, ha señalado.

El partido entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins, en Cuatro y Mediaset Infinity

El partido entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins este domingo 16 de noviembre a las 15:30 en el Santiago Bernabéu podrá verse, tal como ha anunciado también la propia Liga Nacional de Fútbol Americano, en Cuatro y Mediaset Infinity.

Desde el pasado mes de octubre y hasta el próximo 4 de enero, la NFL se puede seguir en Mediaset, con emisiones en las que se pueden disfrutar de los mejores partidos. Concretamente, Cuatro emite cada domingo (2:15h) el ‘Sunday Night Football’, considerado el partido más relevante de cada jornada. Además, más allá de 13 partidos de la temporada regular, la cadena ofrece el denominado 2025 NFL Madrid Game de este domingo.

Concluida la temporada regular, Cuatro emitirá en abierto tres encuentros de los play-offs (uno por cada ronda) y, como colofón, la Super Bowl LX, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California) y contará con la actuación de Bad Bunny en el espectáculo del descanso.

De igual modo, la oferta televisiva de la NFL se amplía a través de Mediaset Infinity, que además de emitir en simulcast todos los partidos ofrecidos en Cuatro, ofrecerá un partido adicional cada domingo (22:00h); además de los partidos europeos programados como el de Madrid (habiendo dado ya los de Londres y el de Berlín). También emitirá uno de los partidos del Día de Acción de Gracias (jueves 27 de noviembre); y otros tres encuentros de los play-offs (uno por cada ronda).

En total, Cuatro emitirá 18 partidos y Mediaset Infinity, 19, configurando de este modo la cobertura más completa de la NFL en abierto en España.