El campeón de la NBA, Elden Campbell, murió a los 57 años tras sufrir una emergencia médica mientras pescaba. Los hechos ocurrieron el 1 de diciembre. La familia aseguró que no estaba enfermo y que no entendían qué le había podido ocurrir, según informa ‘People’. Ahora, la Oficina del Sheriff del Condado de Broward confirma que murió “por ahogamiento” y que, por lo tanto, su muerte fue accidental.

Su hermana Sandra destacó al ‘New York Post’ que el exjugador de Los Ángeles Lakers estaba en el agua y que había regresado a la orilla cuando se desplomó: “Fue de repente. No estaba enfermo. Estaba pescando”.

“Lo van a echar muchísimo de menos”, dice su hermana Sandra

La hermana de Elden Campbell confiesa que él “fue un pilar fundamental para su familia: “Lo van a echar muchísimo de menos”. La familia emitió un comunicado para recalcar que recordaban al campeón de la NBA como “un hombre para quien la familia lo significaba todo, generoso, divertido, disciplinado y amable, pero que podía callarte si era necesario”.

"Un hombre de Dios, falleció haciendo lo que amaba: pescar en el océano, disfrutando de su idea de un día ideal", añadió la familia. La muerte de Campbell se anunció el miércoles 3 de diciembre a través de unos comunicados de la Universidad de Clemson y de los Detroit Pistons, donde jugó dos temporadas.

Las reacciones a su muerte

A raíz de su muerte, las redes sociales se han llenado de incredulidad, dolor y tristeza por la noticia. "La organización de los Detroit Pistons está profundamente entristecida y desconsolada por la noticia del fallecimiento de Elden Campbell", resaltó la franquicia de la NBA. Magic Johnson, que jugó partes de tres temporadas (1990, 1991 y 1996) con Campbell, escribió en X que “rezan por su familia”: “Me encantaba lanzarle globos porque saltaba como un cohete y tenía muchísimo talento”.

“La NBA lamenta el fallecimiento de Elden Campbell (1968-2025). Seleccionado en la posición número 27 del Draft de la NBA de 1990, jugó 15 temporadas en la NBA con Los Ángeles Lakers, Charlotte, New Orleans Hornets, Seattle SuperSonics, Detroit Pistons y New Jersey Nets. Ganó un campeonato de la NBA como miembro de los Pistons en 2004. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Campbell", informó la cuenta NBA History con una foto del jugador fallecido.

El exjugador jugó con estrellas de la NBA como Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, y hasta compartió un breve lapso en su etapa de novato con la leyenda Earving Magic Johnson. Tenía mujer, Rosemary, y cuatro hijos: Jay Lee, Jael, Ariel y Aaron.