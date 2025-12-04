El Comité de Disciplina de la RFEF también impone al Sevilla una multa de 45.000 euros

Detienen a 14 ultras tras una violenta pelea cerca del Sánchez-Pizjuán en las horas previas al derbi sevillano

Los enésimos incidentes del derbi entre Sevilla y Real Betis Balompié han llevado al Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a imponer al conjunto local una sanción de cierre parcial del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Esta decisión, –que deriva de lo acontecido en la recta final del encuentro, cuando varios jugadores verdiblancos fueron víctimas de distintos lanzamientos de objetos desde la grada–, se mantendrá durante los próximos tres partidos del club.

Tras decretarlo así, el citado Comité de Disciplina ha precisado que requiere al Sevilla para que, en el plazo de 24 horas, les comunique los sectores que conforman el 'Fondo norte', desde los que se produjeron los lanzamientos de mecheros y botellas en los últimos minutos del derbi, que provocó la suspensión del encuentro durante unos minutos.

Disciplina sanciona al Sevilla por los incidentes contra el Betis

En un comunicado, y en referencia a lo acontecido en esa jornada 14 de LaLiga, el organismo explica que ha decidido “imponer al Sevilla FC una sanción de clausura parcial de su recinto deportivo por un periodo de tres partidos y una sanción de 45.000 euros, por la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 76.2, en consonancia con el artículo 15 del Código Disciplinario de la RFEF".

Fue concretamente en el minuto 88 cuando el colegiado del encuentro, Munuera Montero, detuvo el partido durante más de 15 minutos por el lanzamiento de objetos desde el fondo norte del Ramón Sánchez-Pizjuán, con una botella a punto de impactar en el portero verdiblanco Álvaro Valles. Después, el choque se reanudó sin incidentes y el 0-2 no se movió del marcador.

El Sevilla recurrirá las sanciones

Además de la citada decisión de cierre parcial del estadio, Disciplina también ha confirmado la sanción de dos encuentros a Isaac Romero después de que éste viese la roja directa en el minuto 84 por una falta por detrás sin balón sobre Valentín Gómez, al entender el Comité que la acción se produjo "de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido".

Horas después, el Sevilla anunciaba que recurriría ambos castigos: "Una vez conocidas las sanciones impuestas por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol al Sevilla FC, tanto de cierre parcial por tres partidos del Ramón Sánchez-Pizjuán como a Isaac Romero por su expulsión de otros dos encuentros, la entidad comunica que recurrirá ambas sanciones", expresaba el comunicado del club.

"En primer lugar, el Sevilla FC recurrirá el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán por los hechos sucedidos en el derbi, haciéndolo tanto en instancias deportivas como ordinarias. Asimismo, también será recurrida la sanción de dos partidos impuesta a Isaac Romero por su expulsión en el encuentro", han subrayado.