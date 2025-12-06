Candela Hornero Madrid, 06 DIC 2025 - 13:58h.

El Barça se planteó activar un plan alternativo, considerando aterrizar en Málaga o Jerez

La mejora del tiempo ha permitido recuperar el plan original y llegar a Sevilla con más de una hora de retraso

El FC Barcelona se enfrenta esta tarde al Real Betis Balompié en el Estadio de La Cartuja a las 18:30 horas. Sin embargo, las condiciones meteorológicas han condicionado la llegada del equipo a la capital andaluza.

"El plan de viaje del primer equipo se ha visto afectado por la niebla en el Aeropuerto de Sevilla. El equipo despegará con una hora de retraso desde el Aeropuerto de El Prat de Barcelona", anunció el club pasadas las 11 de la mañana través de su perfil en la red social X (antes Twitter).

Durante ese tiempo, jugadores y técnicos permanecieron dentro del avión, esperando la autorización para despegar. El club se llegó a plantear otras alternativas. En un primer momento, la intención era volar a Málaga y completar las dos horas restantes por carretera hasta Sevilla. Posteriormente, se valoró volar a Jerez, mucho más cerca de La Cartuja, a poco más de una hora.

Durante el vuelo, el equipo estuvo alrededor de una hora sobrevolando Sevilla hasta que las condiciones permitieron el aterrizaje. Finalmente, el tiempo mejoró en Sevilla y el Barcelona pudo recuperar su plan inicial y aterrizar en el aeropuerto de la ciudad.

"Menuda niebla. Aterrizados en Sevilla después de una hora dando vueltas sobre la ciudad andaluza. Eso sí, no faltaron los cánticos de la afición del Barça para celebrar la llegada. El avión del Barça viene detrás", informaba hace poco Diario Sport en la red social X.

Este retraso provocará que el Barça disponga de menos tiempo de descanso del previsto en el hotel antes de desplazarse a La Cartuja.

Los aeropuertos andaluces desvían una veintena de vuelos

Según fuentes de Aena consultadas por Europa Press, la densa niebla ha obligado a los aeropuertos andaluces a desviar casi una veintena de vuelos desde primera hora de la mañana, especialmente en Sevilla, Granada-Jaén y Jerez.

En el aeropuerto de Sevilla explicaron que trece vuelos procedentes de Málaga, Palma de Mallorca, Madrid, Bilbao, Bérgamo, Tenerife Sur, Ámsterdam, Birmingham, Edimburgo, Londres, Treviso, Trieste, Ibiza y Lisboa fueron desviados principalmente al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Además, otro vuelo previsto en Sevilla se desvió al aeropuerto de Faro, en Portugal.