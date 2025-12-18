La irunesa Itziar González denuncia un ambiente hostil y su despido del Real Madrid tras meses de conflicto interno

Raúl Asencio jugó un partido de Champions tras la muerte de su abuelo: "Acompáñame y dame fuerza en cada paso"

Compartir







Itziar González de Arriba, fisioterapeuta, osteópata y experta en nutrición con una extensa formación en terapia regenerativa e inmunonutrición, ha decidido contar públicamente su experiencia en el Real Madrid tras denunciar al club por despido, según ha anunciado. Incorporada hace un año, en un contexto marcado por las numerosas lesiones musculares de la plantilla, la irunesa asegura que vivió un "infierno" durante casi nueve meses en la entidad blanca, a la que llegó con el objetivo de ayudar a acabar con esa problemática.

Así lo ha explicado la propia nutricionista a 'Diario Vasco'. González, que había trabajado previamente con éxito con deportistas de alto nivel como Sergio Canales y varios pelotaris, comenzó su relación con el club tras haber atendido a Dani Carvajal y a Rodrygo Goes. Después de unos meses, aceptó incorporarse a trabajar con toda la plantilla bajo la premisa de que era "una petición personal del presidente" y con la promesa de poder hacerlo con coordinación y respeto hacia los servicios médicos, algo que considera clave, ya que su labor implica "una atención completa, suplementos, alimentación y pautas".

PUEDE INTERESARTE La justicia francesa condena al PSG a pagar los salarios que debe a Kylian Mbappé

Nada más asumir el encargo se estableció su objetivo: "Implantar mi método, de hacerme cargo de las dietas, incluso en los viajes, los suplementos del equipo, supervisar el bufé de la residencia de la ciudad deportiva y realizar menús personalizados para los jugadores". Si embargo, percibió un fuerte rechazo interno. "Los servicios médicos crean un ambiente hostil desde el minuto uno", relata, y recuerda que desde el primer día le dijeron que su presencia era "un capricho del presidente", pero que ellos "sabían manejarle" y que le "manipularían" para despedirla. La situación se volvió pronto "irrespirable" y llegó incluso a ser acusada falsamente de un robo de suplementos en su primera semana.

Itziar asegura que los jugadores que siguieron sus pautas "mostraron mejoras notables"

Pese a todas las trabas, los jugadores que siguieron sus pautas "mostraron mejoras notables": según explica, algunos dejaron de sentir dolores, otros eliminaron calambres y varios comprobaron que podían rendir sin problemas más allá de los 90 minutos. Ese éxito, trasladado por los propios futbolistas al presidente, fue, según su testimonio, el detonante de una mayor tensión interna, generando "un odio de los servicios médicos y del personal del buffet insoportable" para ella. González atribuye el conflicto al ego profesional y a la falta de coordinación: "Si el club les quita responsabilidad sobre la alimentación porque no tienen ni idea de adecuarla al deporte de alto rendimiento y me ponen por encima, y los jugadores van mejorando… no pueden soportarlo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Finalmente, tras una investigación interna que, según explica, "resultó en 60 folios y eso que era un resumen", el club decidió anular el Servicio de Nutrición. El director de Recursos Humanos le agradeció su "trabajo excepcional", pero le explicó que "no habían podido con los médicos". Aun así, decidió denunciar su despido pese a las advertencias recibidas, porque, insiste, ella solo quiere "que el presidente, los jugadores y la gente" que le "importa" sepa "la verdad". Ahora, ya lejos del fútbol profesional, reconoce el impacto personal de aquellos meses y explica por qué ha decidido hablar: "Cuando no podía más empecé a contarlo y me di cuenta que según lo contaba me iba ayudando a recuperarme; ahora ya me siento mucho mejor y he empezado a trabajar normal".