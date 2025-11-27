El defensa canario jugó un partido especialmente duro en lo personal en el último partido de los madridistas en Champions

Raúl Asencio jugó nuevamente como titular en la zaga del Real Madrid en el último partido de los blancos, que tuvo lugar a ayer, miércoles 26 de noviembre. El enfrentamiento midió a los de Xabi Alonso con el Olympiacos griego y fue además especialmente duro para el canario, que disputó el encuentro pese a que acababa de fallecer su abuelo, como confirmó después de finalizar el partido a través de una emotiva publicación.

“Descansa en paz Papi. Acompáñame y dame fuerza en cada paso. te quiero”, escribió el defensa madridista en una publicación en las redes sociales tras haber finalizado el duelo ante el Olympiacos, al que el Real Madrid logró imponerse por 3-4 en un partido en el que brilló especialmente Kylian Mbappé con su póker de goles.

Raúl Asencio y la muerte de su abuelo

Junto a su publicación, realizada a través de los stories de Instagram, Asencio compartió además varias imágenes, entre ellas una en la que se puede ver a su abuelo de espaldas en una sala reservada del Santiago Bernabéu, mientras mira al estadio, con su césped y sus gradas de fondo.

Junto a sus palabras y las imágenes, además, acompañó añadió los emoticonos de una estrella y un corazón a su publicación, con la que confirmaba así las informaciones que antes del partido apuntaban a que el jugador había tenido un “problema familiar” y que se había visto obligado a hacer un viaje exprés antes de poner rumbo a Atenas con el equipo para disputar el encuentro.

Identificado como Benito del Rosario, fundador de Grúas Benito, el abuelo del futbolista falleció un día antes del partido, este 25 de noviembre, en Gran Canarias.

El Real Madrid logra una victoria sufrida con un póker de Mbappé al Olympiacos

Asumiendo responsabilidades ante las bajas del Real Madrid en defensa, Raúl Asencio disputó el citado enfrentamiento ante el Olympiacos como titular, siendo sustituido en el minuto 72, con algunas molestias musculares.

Los de Xabi Alonso comenzaron el partido con el marcador en contra desde muy temprano, tras un 1-0 a favor de los griegos materializado por Francisco Leonel Lima Silva Machado. No obstante, la reacción de los blancos llegaría 14 minutos después, con un gol de un Kylian Mbappé que se erigió como absoluto protagonista del duelo. El francés, dando nuevamente su mejor versión para llevar al equipo a la victoria, marcó nada más y nada menos que cuatro goles.

El segundo tanto del parisino llegaría solo dos minutos después del primero, y el tercero solo cinco minutos después del anterior. Un hattrick en solo 7 minutos que terminaría de rematar con el póker de goles anotando el cuarto en el minuto 60.

Pese a esa exhibición del francés, no obstante, el Olympiacos lo puso difícil y mantuvo la amenaza, con tantos de Mehdi Taremi en el 52 y Ayoub El Kaabi en el 81 en lo que terminaría con un 3-4 a favor de los blancos.

"Quiero valorar lo más importante, los tres puntos, por la posición, que nos ponemos con 12, y por romper un poco la dinámica que teníamos de tres partidos sin ganar. No estábamos con buena sensación", dijo el técnico madridista tras la victoria, que frena la mala inercia que llevaban.

"El partido ha tenido momentos de todo tipo. Hemos tenido tranquilidad, confianza, madurez para no volvernos locos. La segunda parte, al final, ellos han apretado, nos ha faltado ajustar, tener posesiones más largas. Los tres puntos es con lo que me voy a quedar", señaló el tolosarra, sin evitar la autocrítica. "Tenemos que mejorar en todo. Cuando el rival está empujando, hacernos fuertes, estar juntos en las distancias. Ha habido momentos que lo hemos hecho bien, los que no, los mejoraremos. Hemos tenido pegada. Hoy era ganar, hemos roto la dinámica y ahora lo queremos hacer en la Liga también", sentenció Xabi Alonso.