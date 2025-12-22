El estadounidense condujo hasta el hospital tras admitir que temía tener la mandíbula fracturada

El youtuber se ha visto obligado a tener que beber con pajita durante una semana

Compartir







El youtuber Jake Paul ha actualizado su estado de salud desde el Hospital Universitario de Miami tras haber sufrido una doble fractura de mandíbula en su derrota viral por KO contra Anthony Joshua en un combate de boxeo de exhibición.

El estadounidense, quien condujo hasta el hospital tras admitir que temía tener la mandíbula fracturada, aguantó seis asaltos contra el excampeón de los pesos pesados antes de que la fuerza de Joshua finalmente se hiciera notar en Miami.

PUEDE INTERESARTE Evnika Saadvakass, la última sensación del boxeo con 8 años

Jake Paul comerá con pajita durante una semana

Anthony Joshua fue capaz de derribar a Paul dos veces durante el quinto asalto y dos más en el sexto, pudiendo verse la diferencia más que obvia que existe entre ambos en un combate que resultó ser más polémico de lo ya esperado.

Después de ser derrotado y debido a la ruptura de mandíbula que sufrió tras el enfrentamiento, Jake Paul reveló, en una actualización para sus fans en en redes sociales, que se verá obligado a comer con pajita durante una semana y que le han extraído algunos dientes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"La cirugía salió bien, gracias por todo el cariño y el apoyo. Dos placas de titanio en cada lado. Me han extraído algunos dientes. Tengo que beber solo líquidos durante siete días, así que nada de Dog Haus", compartió el millonario youtuber.

La promotora Nakisa Bidarian confirmó que Jake Paul estará de baja aproximadamente seis semanas. Justo después de ser noqueado, Jake Paul afirmó en el ring que "me siento bien, fue divertido, me encanta este deporte", y posteriormente publicó en sus redes sociales que "doble fractura en la mandíbula. Corazón y testículos intactos".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Ya he ganado en todos los aspectos de la vida. Mi familia, mi bella prometida (Jutta Leerdam) y el deporte me han ayudado mucho en mi vida", apuntó.