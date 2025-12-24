Europa Press 24 DIC 2025 - 08:22h.

En el año 2022, Bakken fue diagnosticado de miocarditis, una afección cardíaca por la que anunció su retirada de la competición

En 2025, sin embargo, volvió a competir, logrando dos medallas de oro en Europa, como un ejemplo de superación y resiliencia

Compartir







El biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken, de 27 años, ha sido hallado muerto en su habitación de hotel en la localidad italiana de Lavazè, donde se encontraba entrenando, según confirmó el lunes la Unión Internacional de Biatlón (IBU, por sus siglas en inglés). Bakken compitió en la Copa del Mundo 31 veces, subiendo al podio en cuatro de competiciones. En la temporada 2021-22, ganó el pequeño Globo de Cristal en la modalidad de salida en masa al imponerse en la última competición de la temporada ante su público en Oslo.

En 2022 fue diagnosticado de miocarditis, una afección cardíaca, y anunció su retirada, aunque este mismo año regresó a la competición, logrando dos medallas de oro en el Europeo. La semana pasada participó en la Copa del Mundo de Le Grand Bornand (Francia). "Nos quedamos sin palabras ante la noticia del repentino fallecimiento de Sivert Bakken. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, compañeros de equipo y todos los cercanos a él durante este momento difícil", señaló la Unión Internacional de Biatlón.

PUEDE INTERESARTE Muere el futbolista Sebastian Hertner tras caer de una telesilla en una estación de esquí en Montenegro: su mujer está herida

"Su muerte a tan temprana edad es incomprensible"

El presidente de la IBU, Olle Dahlin, afirmó que la organización está "profundamente conmocionada y entristecida por la trágica noticia del repentino fallecimiento de Sivert Bakken". "Su regreso al biatlón tras un período de grandes dificultades fue motivo de inmensa alegría para todos los miembros de la familia del biatlón y una inspiradora demostración de su resiliencia y determinación", apuntó.

"Su fallecimiento a tan temprana edad es incomprensible, pero no será olvidado y permanecerá para siempre en nuestros corazones. La IBU acompaña con sus condolencias a la familia y amigos de Sivert, a su equipo y a todos los miembros de la familia noruega del biatlón en estos momentos tan difíciles", finalizó.