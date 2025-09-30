El tenista español se ha impuesto al estadounidense en el Coliseo Ariake venciendo por un doble 6-4 en una hora y 32 minutos de partido

Carlos Alcaraz vive el mejor año de su carrera y se mantiene como número 1 del ranking ATP

Carlos Alcaraz, de récord, se ha proclamado campeón del Torneo de Tokio tras una nueva exhibición que le ha llevado a imponerse en el Coliseo Ariake al estadounidense Taylor Fritz por 6-4, 6-4. Sin dejar opción a su rival, el murciano, ampliando un palmarés que empieza a dar vértigo, se ha adjudicado su octavo título en lo que va de año.

Registrando su nombre en la nómina de españoles que han ganado en la capital nipona, –junto a Manuel Orantes (1977), David Ferrer (2007) y Rafa Nadal (2010)–, el oriundo de El Palmar, a sus 22 años, está viviendo el mejor año de su carrera; un síntoma más que positivo habida cuenta de su juventud, y que promete seguir dejando grandes gestas para llevar su nombre también a la cima de la historia del tenis, como ya hiciese el de Manacor.

Carlos Alcaraz conquista el Torneo de Tokio

Incapaz de aguantar el ritmo y el nivel del murciano, implacable con su derecha y al saque, concediendo solo tres pelotas de rotura y un ‘break’ en el partido, Taylor Fritz terminó por resignarse a la derrota contra el español, que haciendo valer su número 1 en el ranking de la ATP volvió a dar un recital, esta vez sobre la pista dura del Coliseo Ariake.

Aunque en la Laver Cup sí logró Fritz imponerse a Alcaraz, esta vez ‘Carlitos’ hizo imposible que repitiese esa gesta. Pese a que inicialmente el estadounidense mostró un saque notable, presionando también con el resto, pronto le sería imposible encauzar el encuentro.

Todo comenzó con un buen arranque para el californiano con la recompensa de una temprana bola de ‘break’ en el primer turno de saque del español, sin embargo, un revés paralelo evitaría la rotura.

Tras el primer momento complicado de partido, Alcaraz se cargó de confianza y en el siguiente juego, pese a no romper, comenzó a dar sensaciones de estar divirtiéndose en la pista, algo que en el caso de talentos como el suyo, solo puede significar una cosa: grandes problemas para su rival.

Con 2-2 en el marcador el murciano empezaba a presionar el saque del estadounidense hasta llevar al límite su resistencia, que se terminó de quebrar en el noveno juego de la primera manga. Ahí, a la sexta oportunidad, una derecha larga del californiano dio el ansiado 'break' al número uno del ranking. Y Alcaraz no fallaría en el siguiente juego para, con su saque, cerrar el primer set (6-4), dando el primer paso hacia el título del Torneo de Tokio.

Resignado, el estadounidense además salió de esa primera manga mermado físicamente, teniendo que recibir asistencia médica en su pierna izquierda.

Aprovechando sus dudas, el murciano fue a por más y tras romper el saque de Fritz en el primer juego de ese segundo set, después consolidó el ‘brek’.

Tomando la delantera en el marcador, ya no volvería a soltarlo hasta el final del partido. Tras ir 5-2, el estadounidense intentó sobreponerse, pero todo concluiría con otro 6-4 que certificaba la victoria del tenista español en una hora y 32 minutos de partido.

Carlos Alcaraz, número 1 del mundo en un año de récord

Con el Torneo de Tokio, Carlos Alcaraz no solo ha conseguido hacerse con el octavo título del año, sino también con el tercero consecutivo. El de El Palmar, que ha logrado su victoria 66 en la temporada, no pierde un partido oficial desde la final de Wimbledon ante Jannik Sinner.

Más allá, su victoria le permite igualar los puntos conseguidos con el título del pasado curso en Pekín, por lo que mantiene las distancias con el italiano en el ranking antes del arranque del Masters 1000 de Shanghái.