El tenista está disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su hermano mayor, Álvaro, y algunos de sus mejores amigos

Después de perder contra Sinner (6-7, 5-7) en el ATP Finals, donde se quejó visiblemente de una molestia en la parte trasera del muslo derecho, Carlos Alcaraz anunció, a través de sus redes sociales, que no jugaría la Copa Davis junto al resto de la representación española. Su molestia se había revelado como una problemática lesión - un edema muscular en el isquiotibial de su pierna derecha - por la permaneció varias semanas fuera de las pistas, hasta la jornada de exhibición (tanto individual como dobles mixta) que ha tenido lugar recientemente en Miami.

Durante su convalecencia, el joven murciano publicó una fotografía en sus redes en la que mostraba su salón, mientras veía en la televisión a sus compañeros de la Davis. Sus fans alucinaron al ver el típico salón de cualquier ciudadano común, con mantel de hule en la mesa de centro y varias sillas plegables apiladas al lado de la ventana, mezcladas con algunos de los trofeos de tenis más prestigiosos del mundo, que tenía apilados sobre un armario (LOL).

Jornadas de golf y hasta las picaduras de sus pies

Ahora, una vez finalizados sus partidos de exhibición, el murciano ha publicado también numerosas imágenes de las vacaciones que se ha tomado en Miami, siempre acompañado de su hermano mayor, Álvaro, y de algunos de sus fieles amigos, con los que sigue disfrutando como siempre. En las instantáneas, se puede ver a Carlitos, como le gusta que le llamen sus seres queridos, viendo partidos de fútbol, dándose baños en el mar, jugando al mus (con bastantes buenas manos) y a los videojuegos, tomando el sol a bordo de una lancha, pescando o disfrutando de un buen baño en la piscina, con una playa privada de fondo.

El tenista también ha dedicado una parte de su tiempo libre a jugar al golf, la nueva disciplina por la que ha mostrado tanto interés últimamente. Así, está recargando las pilas - como ha mostrado con un icono de una batería llena en Instagram - de cara a los retos que tendrá que afrontar el año que viene. Como siempre, el Open de Australia, que se desarrollará en el mes de enero, será el primer Grand Slam del año. Un torneo que Alcaraz todavía no ha conseguido conquistar y cuyo trofeo todavía no está apilado en su famosa estantería.

Tras la publicación de su documental, donde se hicieron públicos los desacuerdos con su entrenador, el extenista Juan Carlos Ferrero, sobre si es adecuado o no "salir de fiesta" antes de un torneo o de una gran final, en el mundo del tenis, donde hay jugadores sumamente jóvenes, se abrió un debate sobre la necesidad de comportarse acorde a su edad. Con total sinceridad, Carlos dijo en rueda de prensa (y también en la citada producción) que él "necesita salir con sus amigos y despejarse" de vez en cuando, para poder funcionar al máximo en la pista. El hecho de volver a su núcleo, a su familia y a disfrutar de sus habituales compañías, es para él una inyección de energía (y una cura de humildad) que le aporta muchos beneficios a su psicología.