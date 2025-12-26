Con su fallecimiento, el Montpellier pierde “a una de sus figuras más icónicas”

Muere John Robertson, exjugador del Nottingham Forest, a los 72 años

Compartir







El fútbol francés está de luto, el exfutbolista y entrenador Jean-Louis Gasset ha fallecido a los 72 años, tal y como confirmó este viernes el Montpellier HSC, club con el que mantuvo un vínculo inquebrantable a lo largo de toda su vida deportiva. Fue jugador del primer equipo entre 1975 y 1985 y entrenador en su última experiencia en los banquillos, hasta el pasado mes de abril.

El club comunicó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción. “Nos entristece infinitamente recordar su sonrisa, su voz inimitable y su mente aguda”, señaló el Montpellier, que confirmó así la muerte de una de las figuras más representativas de su historia.

Como futbolista, Gasset fue centrocampista y defendió exclusivamente la camiseta del Montpellier HSC, el club de su ciudad natal

Debutó como profesional en 1975 y a lo largo de una década disputó 231 encuentros oficiales, en los que marcó una decena de goles, antes de retirarse en 1985.

Tras colgar las botas, Gasset inició una extensa y reconocida carrera como entrenador, dejando una profunda huella allí donde trabajó. El Montpellier destacó su profesionalismo, su amabilidad y su constante voluntad de transmitir conocimientos, además de su papel clave como abanderado de la formación del club, exportando talento a grandes entidades del fútbol europeo.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 18 años la campeona brasileña juvenil de gimnasia rítmica, Isabelle Marciniak

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En su trayectoria en los banquillos, formó parte de cuerpos técnicos de primer nivel, siendo segundo entrenador de Laurent Blanc tanto en la selección francesa como en el Paris Saint-Germain. También pasó por clubes como el Espanyol, el Saint-Étienne, el Girondins de Burdeos y el Olympique de Marsella, además de dirigir a la selección de Costa de Marfil entre 2022 y 2024.

Tras esa etapa internacional, regresó al Olympique de Marsella como primer entrenador, y en mayo del año pasado anunció su retirada

Sin embargo, volvió a los banquillos para vivir una tercera etapa al frente del Montpellier, cargo que abandonó definitivamente en abril, con su fallecimiento, el Montpellier pierde “a una de sus figuras más icónicas”, y el fútbol francés despide a un técnico respetado, formador incansable y referente humano, cuya influencia se extendió mucho más allá de los terrenos de juego.