El cuerpo estaba al lado del bloque de viviendas donde vive otro jugador de fútbol ruso

El futbolista Layonel Adams ha sido encontrado muerto junto a un edificio en la ciudad de Zvenígorod, en Moscú. Fuentes policiales han afirmado a ‘TASS’ que el cuerpo estaba al lado del bloque de viviendas donde vive otro jugador de fútbol ruso.

"El futbolista Layonel Adams fue hallado muerto junto a un edificio en la ciudad de Zvenígorod de la región de Moscú", han declarado al citado medio. El canal de Telegram Shot ha recalcado que el deportista se habría suicidado por una ruptura amorosa. Pero la madre del fallecido ha negado esta versión en el canal de Telegram Mash, donde dijo que su hijo no tenía pareja.

En diciembre recibió un disparo en la cadera en Zvenígorod

Layonel Adams recibió un disparo en la cadera junto a un restaurante en Zvenígorod. El ataque, que se produjo por al menos 10 personas, ocurrió el pasado 27 de diciembre. El futbolista fue hospitalizado pero se dio de alta por voluntad propia.

Adams nació en 1994 y jugó en el equipo juvenil del CSKA entre 2012 y 2014. Más tarde estuvo en los clubes Yenisei (Krasnoyarsk), Volga (Tver) y Kamaz (Naberzhnie Chelní). Ahora, las redes sociales se llenan de mensajes de dolor y de condolencias para la familia del jugador.