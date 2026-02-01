Celia Molina 01 FEB 2026 - 12:00h.

Por primera vez en la historia, una madre y su hijo competirán simultáneamente en los la categoría de esquí alpino en los JJOO

El 29 de diciembre de 2011, en las montañas de Lienz Austria, la esquiadora Sarah Schleper dejó una imagen para la historia. En lo que era su despedida del esquí alpino estadounidense, la competidora hizo una última bajada en cuya recta final paró para coger en brazos a su hijo, Lasser Gaxiola, que en aquel momento apenas tenía tres años de edad. La foto de Sarah descendiendo la pendiente con su pequeño dio la vuelta al mundo y hoy ha tomado aún más importancia, no solo por ser un símbolo de la maternidad en el deporte de élite, sino por la presencia de los dos protagonistas en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

La inauguración de los Juegos Olímpicos Milano Cortina tendrá lugar el 6 de febrero de 2026 y las competiciones se extenderán hasta el día 22. Y, si aquella imagen de Sarah y su niño quedó para la posteridad, madre e hijo volverán a hacer historia compitiendo al mismo tiempo en el prestigioso torneo. Por su parte, Sarah se clasificó por séptima vez a estos JJ.OO, mientras su hijo, Lasser, de 17 años, también conseguía la plaza para representar a México. Por tanto, será la primera vez que ambos compitan en un torneo de tal categoría.

"Mi hijo y yo entrenamos juntos y nos apoyamos siempre"

"Las noticias de hoy reflejan años de pasión por mi deporte. Muchas vueltas en la nieve y un compromiso total con mi hijo. Este camino también ha fortalecido nuestra relación como madre e hijo, entrenando juntos y apoyándonos siempre. Todavía estamos asimilando esta realidad. Estamos orgullosos y agradecidos por el amor y el apoyo de nuestra familia, amigos, patrocinadores y de toda la comunidad del esquí. Es un honor y un privilegio representar a México, el país más espectacular del planeta. Viva México. Lasser y yo vamos a los Juegos Olímpicos", ha dicho Sarah en su cuenta de Instagram.

En una reciente entrevista para la prensa latinoamericana, la esquiadora, que nació en Colorado, California (pero que adoptó la doble nacionalidad tras casarse con mexicano) ha recordado el día en el que cargó al pequeño Lasser en sus brazos. "Para mí, que compitamos juntos en estos juegos es como cerrar el círculo. Mi hijo tiene miedo de representar a México porque me ve a mí y cree que no tiene el mismo nivel que su madre, pero yo creo que esta oportunidad le va a llenar de confianza", ha asegurado Schleper.

La polémica se cierne, sin embargo, sobre el torneo, pues el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, ha criticado públicamente la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés) en los Juegos Olímpicos de Invierno. "Todavía no lo sabemos, y eso ya es un problema", ha asegurado Sala respecto a la presencia de los agentes en la comitiva estadounidense que viajará a Italia. "El problema existe: se trata de una milicia que mata", ha recalcado, en contra de las recientes muertes que se han registrado en Minneapolis.