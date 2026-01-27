Shaun White, medallista olímpico de snowboard, ha realizado piruetas y trucos frente a cientos de personas

Las cifras de la tormenta invernal 'Fern' en EEUU: 45 grados bajo cero, 270 millones de personas, en alerta y más de 600.000 hogares, sin electricidad

Mientras la nieve paraliza la vida en muchos puntos de EEUU, Shaun White, medallista olímpico de snowboard, le ha visto el lado positivo a la situación y ha regalado un espectáculo improvisado en medio de Central Park, en Nueva York.

Aprovechando esta tormenta histórica en el país, el snowboarder ha protagonizado con su tabla un momento único en el que cientos de personas han rodeado al deportista en una pista improvisada.

Trucos y piruetas con los aficionados

Shaun White, todo un profesional en su deporte, ha sacado sus mejores trucos, incluso saltando por encima de dos aficionados, algo que ha animado a otras personas que también han querido darlo todo en la nieve, siguiendo al deportista de élite con tablas o incluso esquís y trineos improvisados.

El triple campeón olímpico de snowboard en la modalidad de halfpipe (Turín 2006, Vancouver 2010 y Pyeonchang 2018), también ha ejecutado maniobras acrobáticas como un frontflip (mortal hacia adelante) y un 360 entre los ánimos y vítores de los espectadores, que no daban crédito ante la presencia de uno de los snowboarder más grandes de la historia.

¿Quién es Shaun White?

Shaun Roger White de 39 años y nacido en San Diego, California, es un deportista estadounidense que ha participado en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, logrando tres oros y dos cuartas plazas en la modalidad de halfpipe snowboard.

Además de los tres oros olímpicos que ganó en 2006, 2010 y 2018, Shaun White suma 18 medallas en los 'X Games' (13 oros, tres platas y dos bronces).