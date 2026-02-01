España entera ha celebrado el triunfo de Carlos Alcaraz como propio y el tenista ha recibido cientos de felicitaciones

Del abrazo entre Alcaraz y Djokovic a las palabras del serbio al campeón: "Es histórico y legendario"

Las redes han estallado de euforia desde leyendas del tenis como el propio Rafa Nadal, que hoy estaba en pista viendo esa victoria. España entera ha celebrado el triunfo de Carlos Alcaraz como propio, pero los que más lo han disfrutado son sus paisanos de El Palmar, en Murcia, que hoy se han juntado en una pantalla gigante para ver a su niño ganar y hacer historia.

Los vecinos del Palmar han tenido que madrugar porque desde primera hora de esta mañana ya había cientos de ellos en un centro social de la pedanía murciana para poder ver en directo el partido de su paisano durante tres horas.

"Carlos Alcaraz nos ha dado un ejemplo de esfuerzo", señala Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al tenista y ha asegurado que el murciano es "un ejemplo de esfuerzo, superación y coraje" que llena "de orgullo" a los españoles. "Carlos Alcaraz nos ha dado un ejemplo de esfuerzo, superación y coraje, para volver a hacer historia en el Open de Australia. Un campeón que nos hace vibrar con su tenis y que nos llena de orgullo. ¡Enhorabuena, Carlos Alcaraz!", escribió en su cuenta oficial de la red social X.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, también lo ha felicitado por su triunfo en el Abierto de Australia: "En una España en la que no vamos sobrados de buenas noticias, los éxitos de Carlos Alcaraz son una alegría y un orgullo para todo el país". "Ganar un Grand Slam es una proeza. Ganar siete, algo legendario. Y vencer a Djokovic y hacerlo delante de Nadal, algo al alcance de muy pocos. Felicidades y gracias en nombre de todo el país", concluye.

Rafa Nadal y la Casa Real, entre las felicitaciones al tenista

El extenista español Rafa Nadal le ha dado la enhorabuena "por seguir haciendo historia": "Enhorabuena, Carlos Alcaraz, por ganar el Abierto de Australia y conquistar el 'Career Grand Slam'!". Además, tuvo palabras de cariño para Djokovic, que durante la ceremonia de trofeos se acordó del manacorí. "Felicidades a Novak Djokovic por alcanzar otra final en Melbourne y seguir haciendo historia en nuestro deporte. ¡Gracias por tus palabras durante la ceremonia!", concluyó.

Incluso la Casa Real se ha pronunciado tras su victoria: "¡Campeón, Carlos Alcaraz! El premio a no rendirse nunca: el tenista más joven de la historia en lograr los cuatro 'Grand Slam'. ¡Enhorabuena y gracias por seguir escribiendo la historia del deporte español!".

Alcaraz, el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro premios

Alcaraz conquistó el Abierto de Australia después de superar este domingo en la final al serbio Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), un título que supone el primero para el murciano en Melbourne y que le permite completar el 'Career Grand Slam', es decir, haber ganado al menos una vez cada uno de los 'major' del curso: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Con tan solo 22 años, Carlos Alcaraz se ha convertido en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro grandes títulos del tenis mundial.