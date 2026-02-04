"El fútbol no está hecho para pelvis anchas”, ha señalado, desatando una gran controversia tras sus declaraciones

Sus palabras las ha pronunciado durante una entrevista al medio L’Est Éclair

Compartir







Guy Roux, mítico entrenador de fútbol francés, con el récord de dirigir al AJ Auxerre durante nada más y nada menos que 44 años en los que logró convertirlo en un equipo profesional y auparlo hasta la Ligue 1 francesa, ha vuelto a señalar al fútbol femenino en una de sus últimas declaraciones: “La mujer está hecha para dar a luz, con una pelvis más ancha. Y el fútbol no está hecho para pelvis anchas”, sentenció en una entrevista que no ha dejado de generar reacciones.

El mediático técnico francés, que no es la primera vez que genera polémica a este respecto, se pronunció concretamente en esos términos en declaraciones al medio L’Est Éclair, donde trató de argumentar su opinión.

Guy Roux y sus palabras sobre el fútbol femenino

Si bien en un primer momento manifestó sentir “un gran respeto por estas jóvenes” que practican su “deporte favorito”, pronto daría paso a la controversia tras detenerse en discurrir sobre las diferencias existentes, a su juicio, entre atletas femeninas y masculinos.

“Si me preguntas si los partidos femeninos son espectaculares, te remito a los de la División 1, disputados ante 800 espectadores” dijo en la entrevista, pasando a cuestionar su repercusión.

PUEDE INTERESARTE La emotiva campaña que ha lanzado La Liga para mostrar que el fútbol puede ser un vínculo generacional: el homenaje a los 42 clubes

En ese sentido, y haciendo la referida extrapolación con el atletismo, señalo que una vez conoció a “una campeona europea de atletismo de 100 metros”, la cual, según explicaba, “admitió que, a pesar de todo su entrenamiento, (Usain) Bolt siempre le ganaba por 12 o 14 metros en esa distancia”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Hombres y mujeres no están hechos de la misma manera; no están hechos del mismo tejido”, insistió, antes de adentrarse en otras afirmaciones que fueron escalando el tono de su mensaje. Fue en ese contexto en el que lanzó la citada frase, hoy centro de múltiples titulares: “La mujer está hecha para dar a luz, con una pelvis más ancha. Y el fútbol no está hecho para pelvis anchas”.

Reforzando sus palabras, además, añadió: “Nuestras (jugadoras) sub-14 le ganaron a nuestra selección absoluta femenina recientemente. Como las chicas ahora juegan en Segunda División, probablemente serían las sub-15 quienes ganarían hoy. Las mejores futbolistas tienen la misma complexión que los chicos”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Terremoto en Francia por las declaraciones de Guy Roux

Las palabras del francés de 87 años, en un país con grandes referentes del fútbol femenino, como el Olympique de Lyon, que lidera en trofeos de Champions, o el Paris Saint-Germain, no han tardado en tener su eco con todo un terremoto de reacciones.

Tras sus palabras, han sido muchos en las redes sociales los que han expresado su opinión, con cierta división entre quienes intentan defenderle subrayando que pretendió establecer diferencias anatómicas y biológicas y quienes censuran sus argumentos rechazando su interpretación en un deporte complejo con múltiples factores involucrados en el juego, como la táctica y la lectura de juego, entre otros, y donde no existen unos parámetros físicos homogeneizados.