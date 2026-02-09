La esquiadora fe trasladada en helicóptero al hospital este domingo desde una de sus pistas en Cortina d'Ampezzo

El emotivo gesto de Rafa Nadal con Lindsey Vonn tras su caída y su despedida de los Juegos Olímpicos: "Eres una gran inspiración"

Compartir







La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se sometió este domingo a una cirugía ortopédica para estabilizar una fractura en su pierna izquierda, después de la fea caída que sufrió a los 13 segundos de arrancar su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo, a los que llegó después de una rotura de ligamento cruzado anterior.

El equipo estadounidense se ha negado a dar detalles sobre su lesión después de que la esquiadora de 41 años fuera trasladada en helicóptero al hospital este domingo desde una de sus pistas en Cortina d'Ampezzo. Sin embargo, la página web de los Juegos citó al Hospital Ca' Foncello de Treviso en un comunicado: "Lindsey Vonn se sometió a una cirugía ortopédica para estabilizar una fractura en su pierna izquierda".

Evacuada en helicóptero

Vonn sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda en Crans-Montana hace poco más de una semana, un problema físico que parecía acabar con su sueño de competir en Milán por última vez en unos Juegos. Pero la estadounidense se comprometió a competir este domingo con una rodillera, afirmando que prácticamente no sentía dolor.

Finalmente, su descenso olímpico duró 13 segundos antes de la caída, tras la que se escucharon gritos de dolor de la deportista, que fue evacuada en helicóptero al hospital.