Ilia Malinin se ha convertido en la última sensación del patinaje artístico después de su última exhibición para aupar a Estados Unidos a la conquista de la medalla de oro en la competición por equipos. Saliendo a su rescate, el joven de 21 años sorprendió a todos con un espectacular y arriesgado salto mortal hacia atrás, recuperando una acrobacia prohibida durante 50 años que ahora no deja de ser comentada.

Asombrando a todos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo, el joven de 21 años, hijo de dos patinadores que representaron a Uzbekistán, hizo que incluso el laureado tenista Novak Djokovic, que estaba en la grada, se llevase las manos a la cabeza al ver lo que acababa de hacer.

Ilia Malinin rescata a Estados Unidos y logra el oro en la competición por equipos

El estadounidense nacido en Fairfax, en el estado de Virginia, que impresionó también con un triple Axel, se hizo con 200.03 de puntuación por delante del japonés Sato Shu y el italiano Matteo Rizzo en el momento clave.

Malinin ejecutó cinco saltos cuádruples en su rutina, mientras Sato, con tres quads, se llevó la plata con 194,86 puntos.

La dificultad técnica imprimida por el estadounidense y la espectacularidad de sus movimientos valieron un oro que hoy luce aún más tras ese mortal hacia atrás que no ha tardado en viralizarse: aunque no puntúa como elemento técnico, su ejecución no dejó de impresionar a los presentes. Como con los grandes golpes del tenis que levantan a la grada, el serbio Novak Djokovic ejemplificó justo eso al ser testigo de ello.

El movimiento, que estuvo prohibido durante 50 años, –hasta el pasado 2024–, al considerarse demasiado peligroso para el patinador, volvía así a lucir en estado puro con un Ilia Malinin que además se convirtió en el primero de la historia en ejecutarlo con recepción una sola cuchilla; un ‘backflip’ limpio ante el que el joven estadounidense, –que ya ostentaba el logro de haber sido el primero en lograr un cuádruple Axel en competición–, se ha mostrado orgulloso y feliz.