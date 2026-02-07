El vestido estaba bordado con cuentas brillantes y cristales de Swarovski que recorrían el busto, la cintura y la falda

Mariah Carey, premiada como Persona del Año en los Grammy: "Es uno de los momentos más profundos de mi vida y mi carrera"

Mariah Carey ha sido la encargada de inaugurar los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán-Cortina. La artista -que tiene un truco para dormir mejor- interpretó dos temas suyos, Nothing Is Impossible y Volare, en una actuación que juntó la música, el espectáculo y la moda. Pero, sin duda, lo que se llevó todas las miradas fueron los complementos de la diva, según informa 'Hola!'.

La cantante llevaba una suite de diamantes valorada en 15 millones de dólares que ha sido diseñada exclusivamente para ella por la firma Levuma. La diva escogió un diseño de Roberto Cavally by Fausto Puglisi, un vestido que recuerda el glamour del Hollywood clásico pero con toques modernos.

Los detalles del vestido de Mariah Carey: cristales de Swarovski y una gran cola fluida

El vestido estaba bordado con cuentas brillantes y cristales de Swarovski que recorrían el busto, la cintura y la falda. Una pieza que contaba con el icónico estampado de archivo Ray of Gold. El diseño también incluía una cola dramática y fluida que tenía una elegante caída haca atrás y una estola de plumas de avestruz que le daba volumen al look de la artista.

Mariah Carey ya tiene su estética icónica que también ha mantenido para esta ocasión: su melena rubia con ondas voluminosas, maquillaje con ojos ahumados intensos y delineados y labios en tonos suaves. Todo para que el protagonismo recayese en las joyas y el vestido.

Su collar de diamantes, valorado en 15 millones de dólares

Su collar de diamantes, diseñado por la maison belga Levuma, fue la verdadera estrella. Se trata de una pieza valorada en 15 millones de dólares que forma parte de una suite que incluye pendientes y pulseras. Las joyas son elaboradas en platino y están engastadas con más de 306 quilates de diamantes naturales talla esmeralda.

El collar consta de un colgante central de diamante talla esmeralda de 20 quilates, impecable y de color D, la máxima categoría de pureza, suspendido de dos hileras de diamantes talla esmeralda que suman 185 quilates. Los pendientes, de 66 quilates en total, incluyen diamantes de 10 y 15 quilates cada uno, mientras que la pulsera completa el conjunto con 55 quilates adicionales.

"El verdadero lujo es emoción, discreción y atemporalidad", según Ali Khalil

Ali Khalil, fundador y director creativo de Levuma, explicó en un comunicado los detalles que se esconden detrás del diseño: "Para mí, el verdadero lujo es emoción, discreción y atemporalidad. Ver a Mariah lucir nuestro trabajo en un escenario tan histórico es profundamente significativo. Es una poderosa expresión de lo que representa Levuma: fuerza silenciosa, pureza de diseño y artesanía excepcional".

Según el diseñador, cada diamante fue seleccionado a mano por su proporción, presencia y capacidad de reflejar la luz. La suite fue creada como una pieza arquitectónica “para que las piedras y la mujer que las lleva sean el verdadero foco”. Esta espectacular creación coincide con el décimo aniversario de la firma, lo que ha convertido este momento en todo un símbolo de la marca.

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 reunió a más artistas internacionales como Laura Pausini y Andrea Bocelli. Los Juegos se celebrarán hasta el 22 de febrero, con disciplinas como hockey sobre hielo, patinaje artístico y esquí alpino.