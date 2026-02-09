Alberto Rosa 09 FEB 2026 - 16:56h.

El colombiano fue condenado a 12 años de cárcel por delitos relacionados con el tráfico de cocaína

El exfutbolista colombiano John Viáfara, campeón de la Copa Libertadores 2004, ha regresado a Colombia tras cumplir una condena de seis años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. El exjugador de la Real Sociedad fue extraditado en 2020 y condenado a 12 años de cárcel por un tribunal de Texas por delitos relacionados con el tráfico de cocaína.

Viáfara ha recobrado su libertad antes de terminar la pena por buen comportamiento. El colombiano, de 47 años, llegó el pasado jueves en un vuelo comercial. La caída del jugador comenzó en marzo de 2019, cuando fue capturado en Cali en una operación conjunta entre la policía colombiana y la DEA. El exfutbolista fue acusado de formar parte de una red transnacional vinculada al Clan del Golfo y al Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones han señalado que el exjugador no era un simple colaborador, sino un coordinador clave encargado de gestionar aeronaves, embarcaciones y el pago a pilotos y lancheros de zonas estratégicas del Pacífico colombiano, según informa ‘El Diario Vasco’.

Viáfara negó entonces las acusaciones y solicitó ser llevado a EEUU para aclarar su situación. “Hoy es un día diferente, único e inigualable, además de especial, al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina (…) bienvenido a casa”, escribió este sábado en X su amigo y periodista Jaime Orlando Dinas.

El exportero Carlos Bejarano también celebró la noticia en sus redes sociales con dos fotografías con el exjugador de la Real y un texto. “Dios y la vida nos regalan momentos tan únicos, especiales y maravillosos que hay que celebrarlos, hoy es uno de ellos. Bienvenido a casa hermano”, escribe.

Reconocido por su potente remate de media y larga distancia, el exvolante de primera línea tuvo una laureada carrera futbolística en Colombia, donde militó en equipos como Once Caldas, América de Cali, Deportivo Cali, Junior e Independiente Medellín. También jugó en Europa, en el Portsmouth inglés y en la Real Sociedad española.