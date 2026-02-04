Redacción Cataluña 04 FEB 2026 - 12:23h.

El valor de lo sustraído rondaría el mismo precio tanto en el caso del central como del guardameta del FC Barcelona

BarcelonaDos jugadores del FC Barcelona han sido los últimos en sumarse a la lista de víctimas de asaltos en sus viviendas. Dos robos que, en el caso de Pau Cubarsí y Joan García, sufrieron en sus domicilios de Barcelona tras las vacaciones de Navidad y en plena Supercopa de España disputada en Arabia Saudí.

El valor de lo sustraído rondaba los 6.000 euros. En el caso del central de 19 años, los ladrones se llevaron un reloj, y en el del guardameta de 24 años varias joyas, según ha informado La Vanguardia.

El primer robo se habría producido el 30 de diciembre en la vivienda de Pau Cubarsí tras el regreso a los entrenamientos de los jugadores azulgranas por el parón navideño. Según Mayka Navarro, no había nadie en el interior y las cámaras habrían grabado al menos a uno de los ladrones, que accedió escalando por un muro del jardín.

Ambos robos no estarían relacionados

Días más tarde, otro compañero de equipo del FC Barcelona sufriría otro percance. Aunque en este caso, Joan García no estaba cerca de su hogar al estar en Arabia Saudí jugando la Supercopa de España.

Este segundo robo ocurrió el 10 de enero por la tarde, cuando dos individuos entraron y salieron con rapidez de la vivienda, llevándose varias joyas con un valor de unos 6.000 euros. Rápidamente, patrullas policiales y vigilantes privados evitaron un botín mayor, según 'La Vanguardia'.

Ante estos hechos, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de las diligencias y ambos casos no estarían relacionados o cometidos por el mismo grupo de ladrones.

El robo a punta de pistola a otro jugador

Estos robos recuerdan el que sufrió en 2022 el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, por aquel entonces también jugador del Barça. En su caso, varios ladrones encapuchados y armados han asaltado esta madrugada de forma violenta el domicilio.

Una vez los ladrones accedieron al interior del domicilio, amenazaron y golpearon al futbolista y a su pareja para que les abriera la caja fuerte, de la que se llevaron objetos de valor. Todo ello ocurrió delante de sus hijos y el FC Barcelona prestó asistencia y apoyo al futbolista, que se encontraba bien, y a su familia.

Meses atrás, Aubameyang sufrió otro robo, cuando unos ladrones se llevaron joyas y un reloj de lujo aunque en esa ocasión actuaron cuando no había nadie en casa.