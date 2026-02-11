La exnovia del biatleta noruego Laegreid le contesta tras hacer pública su infidelidad: "Es difícil perdonar"

El biatleta noruego Laegreid ha sorprendido al mundo al confesar una infidelidad y mostrar su arrepentimiento tras ganar una medalla de bronce en los JJOO de Invierno.

El biatleta Sturla Holm Lægreid y el momento más comentado de los Juegos de Invierno en Milán: gana una medalla y rompe a llorar confesando una infidelidad

El biatleta noruego Laegreid ha sorprendido al mundo al confesar una infidelidad y mostrar su arrepentimiento tras ganar una medalla de bronce en los JJOO de Invierno que se celebra en Italia. El joven rompió a llorar tras la victoria reconociendo que tenía la medalla de oro en casa y la perdió. La confesión sorprendió a la joven, que ha respondido al verse en el foco mundial. El atleta dijo que no tenía nada que perder porque la joven ya le odia pero no pierde la esperanza de que este gesto puede provocar una reconciliación.

"Será difícil perdonar", ha señalado la joven que ha criticado, además, convertir la angustia privada en un espectáculo público en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. "Es difícil perdonar, incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo", declaró la exnovia de Laegreid, que prefirió permanecer en el anonimato, al tabloide noruego VG.

“No elegí estar en esta situación, y me duele tener que estar en ella”, confesaba la joven. “Hemos tenido contacto, y él conoce mis opiniones al respecto”. La joven agradeció el apoyo recibido “a mi familia y amigos que me han abrazado y apoyado durante este tiempo, también a todos los demás que han pensado en mí y se han solidarizado, sin saber quién soy”.

"Quiero ser un buen ejemplo a seguir al reconocer mis errores"

Mientras tanto su ex sigue insistiendo en una reconciliación. “Tuve la medalla de oro en la vida. Estoy seguro de que mucha gente verá las cosas de otra manera, pero yo solo tengo ojos para ella. El deporte ha quedado en segundo plano estos últimos días. Ojalá pudiera compartir esto con ella. Quiero ser un buen ejemplo a seguir, pero tengo que reconocer mis errores. Hay que reconocer cuando has hecho algo indefendible y has lastimado a alguien a quien amas profundamente”.

Lægreid, ampliamente considerado como uno de los mejores biatletas del mundo (un deporte de invierno que combina el tiro con rifle y el esquí de fondo), es seis veces campeón del mundo, ganador general de la Copa del Mundo 2024-2025 y campeón de relevos olímpicos de 2022.