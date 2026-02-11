"Cometí el error más grande de mi vida y le fui infiel", revelaba ante las cámaras nada más ganar la medalla de bronce de biatlón masculino de 20 kilómetros

El 'misterio' de las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo: ¿por qué se rompen?

Compartir







El biatleta noruego Sturla Holm Lægreid se ha convertido inesperada y repentinamente en uno de los protagonistas más comentados de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. La razón, insospechada: la confesión de una infidelidad nada más ser entrevistado por la medalla de bronce que acababa de conseguir.

Aunque fue Johan-Olav Botn el que ganó el oro en el biatlón masculino de 20 kilómetros en tiro y esquí de fondo, por delante del francés Éric Perrot, ha sido Lægreid, el tercero en el podio, el que ha acaparado todos los focos haciendo que lo estrictamente deportivo pasara a un segundo plano, tal y como él lo sentía, al expresar súbitamente lo que tenía que decir ante todo el mundo.

Una mediática infidelidad confesada ante las cámaras en plenos Juegos Olímpicos de Invierno

Tras ser preguntado por cómo se sentía tras lograr el bronce, el noruego comenzaba señalando que es algo “grande” conquistar esa medalla olímpica, tras lo cual quiso expresar su “agradecimiento a todos” los que le han “ayudado a lo largo del camino”, como toda su familia.

Fue en esos momentos, –cuando se acordaba de sus seres queridos y de quienes le apoyaban–, cuando, tras bajar la mirada y un breve silencio, continuaba: “Y hay alguien con quien quiero compartir esto, que quizás no lo esté viendo hoy”, dijo, derrumbándose tras pronunciar estas palabras y cogiendo aire para continuar. “Hace seis mes conocí al amor de mi vida, la persona más bella y maravillosa en el mundo, y hace tres meses cometí el error más grande de mi vida y le fui infiel, y se lo conté hace una semana”, confesó, destapando algo que nadie esperaba en ese momento y en ese contexto.

“Eso es en lo que he estado pensando toda la semana… y ha sido la peor semana de mi vida. Tuve una medalla de oro en mi vida...”, señalaba, llorando y lamentando su infidelidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Mucha gente me mirará ahora de diferente manera, pero solo tengo ojos para ella. No estoy seguro de qué quiero decir ahora”, expresaba, asegurando que en los últimos días el deporte pasó a un segundo plano.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sus palabras, como cabía esperar, provocaron también un terremoto de reacciones, con muchos usuarios de las redes sociales y muchos en su país cuestionando tanto su actitud como el momento elegido para confesar su infidelidad, así como la situación que podría haber generado, con múltiples personas y medios tratando de identificar tanto a la principal implicada como a la persona con la que le fue infiel.

En la entrevista, Lægreid también se explicó en ese sentido tras ser preguntado cómo había conseguido acabar tercero en la prueba que acababa de realizar: “Intento ser un buen ejemplo a seguir e hice algo estúpido. Recibí un buen vídeo del club en casa que utilicé hoy como motivación. Como decía, intento ser un buen ejemplo, pero tengo que admitir cuando hago algo mal. Tienes que admitir cuando haces algo que no puedes tolerar y que daña a personas a las que amas tanto”, recalcó.

Más allá, tras la ceremonia de entrega de medallas, Lægreid, –ganador de un oro en relevos en Pekín hace cuatro años y con 14 medallas en campeonatos mundiales, siete de ellas de oro–, en declaraciones a NRK, volvía a hablar: “No quiero revelar quién es. Ya ha tenido bastante con lo que lidiar después de la semana pasada, pero espero que haya luz al final del túnel para ambos. Y que pueda seguir queriéndome”.

La respuesta de la víctima de la infidelidad de Sturla Holm Lægreid

Tras lo ocurrido, y con todo el mundo buscándola, la supuesta víctima de la infidelidad de Sturla Holm Lægreid habría hablado para el periódico noruego ‘Verdens Gango’, según recogen ahora distintos medios que apuntan a su mezcla de sensaciones tras enterarse de todo lo que ha ocurrido.

“Es difícil perdonar. Incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo. No he elegido estar en esta situación y es doloroso encontrarme en ella", ha dicho.