Celia Molina 18 FEB 2026 - 10:30h.

La exmujer de Julio Iglesias ha roto su silencio sobre las acusaciones de agresión sexual presentadas en enero contra el cantante

Julio Iglesias vuelve a pedir a la Fiscalía la denuncia en su contra ante la sospecha de que sea "falsa"

Este 18 de febrero, Isabel Preysler cumple 76 años - no 75, como dice la prensa, que hace ya tiempo le quitó un año a su calendario de vida - y, para celebrarlo, ha dado una entrevista a la revista 'Hola', en la que ha explicado cómo va a pasar el día: "De la mejor manera que puedo pasarlo: en familia, con mis hijos y mis nietos aquí, en Miami, pero echando de menos a los que se encuentran en Doha —su hija Ana, su yerno Fernando y sus nietos Miguel, Mateo y Martín— y a Tamara, que volvió a Madrid hace unos días", ha dicho, llena de entusiasmo y alegría.

Sin embargo, al preguntarle la revista cuál sería el mejor regalo que podrían darle - y pensando que diría algo relacionado con el nacimiento de su último nieto el pasado mes de diciembre - la exmujer de Julio Iglesias se ha puesto seria y ha pedido que se aclare la situación del cantante que, el 13 de enero de 2026, fue denunciando públicamente por dos extrabajadoras del hogar que le acusaron de haberlas agredido sexualmente y de forma continuada en sus residencias de Punta Cana y Bahamas en el año 2021:

"Es totalmente incapaz de hacer cosas tan horribles"

"El regalo que más ilusión me haría, sin ninguna duda, sería que se aclare cuanto antes la verdadera intención que hay detrás de las acusaciones contra Julio. Me duele enormemente que, tanto él como sus hijos, estén sufriendo por una infamia que provoca daños irreparables en su reputación y, espero que no, en su salud. Siempre he defendido a la mujer por encima de todo, pero, en esta ocasión, tengo que decir que conozco muy bien a Julio y es totalmente incapaz de cometer las cosas tan horribles de las que le están acusando de manera tan llena de maldad", ha declarado Presley por primera vez desde que se conocieron las denuncias.

"Julio y yo nos guardamos cariño y admiración mutua"

Éstas se hicieron públicas el día 13 de enero cuando, tras una investigación de más de tres años, ElDiario y Univisión emitieron las declaraciones de dos extrabajadoras de Julio Iglesias en las que ambas aseguraban que el cantante les obligaba a mantener relaciones sexuales con él como parte de su jornada laboral. Las vejaciones incluían felaciones nocturnas, sexo anal y hasta mostrarles los pechos y el resto de sus atributos femeninos en las entrevistas que el artista realizaba para contratarlas.

Tras la presentación de dichos testimonios (que venían acompañados de pruebas), Iglesias se pronunció a través de sus redes sociales, negando que jamás hubiera agredido sexualmente a ninguna mujer. A través de sus abogados, y alegando la falta de jurisdicción, el cantante consiguió que las denuncias fueran archivadas en España, para que el proceso continuara, si las demandantes así lo desean, en República Dominicana y no en nuestro país, donde más daño hacía el caso a su reputación.

En cuanto a Isabel Preysler, ella misma ya describió en sus memorias cómo fue su relación con su exmarido, al que todavía guarda un profundo cariño: "Julio fue mi primer marido. A su lado viví momentos muy felices e inolvidables y salí, para siempre, de la adolescencia y la inmadurez. Ese amor, con el paso de los años, se ha ido transformando en admiración y cariño mutuo y nuestros tres hijos nos han mantenido, y nos mantendrán, unidos. Si algún día nos necesitamos, nos tendremos el uno al otro", escribió en su libro.