La selección femenina de Irán inició este lunes su participación en la Copa Asiática Femenina AFC 2026 con una derrota por 3-0 ante Corea del Sur femenino, en un partido disputado en Perth, marcado por el contexto político y militar que atraviesa el país, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado fin de semana.

Antes del inicio del encuentro, las jugadoras iraníes no entonaron el himno nacional durante el protocolo habitual, en un gesto de protesta, mientras en la grada algunos aficionados mostraban banderas y mensajes de apoyo al pueblo iraní en un momento especialmente delicado para el país.

La seleccionadora Marziyeh Jafari elude pronunciarse sobre la situación política

En la rueda de prensa previa al encuentro, la seleccionadora Marziyeh Jafari eludió pronunciarse sobre la situación política en Irán y sobre cómo está afectando al equipo la muerte del líder supremo Alí Jamenei, fallecido durante la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

“Creo que no deberíamos hablar de estos temas en este momento, nuestro equipo ha llegado aquí para disputar este torneo, lo cual es muy importante para las mujeres”, señaló Jafari, acompañada por una jugadora y una representante del cuerpo técnico, que tampoco realizaron comentarios adicionales.

En lo estrictamente deportivo, el combinado iraní no pudo frenar el dominio de Corea del Sur y ahora afronta dos partidos decisivos en el grupo A: se medirá a Australia femenino el jueves y cerrará la fase frente a Filipinas el domingo.