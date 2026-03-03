EEUU pide a sus ciudadanos abandonar 14 países en Oriente Próximo tras los ataques contra Irán

La guerra EEUU e Israel contra Irán, en directo: fuerzas de Teherán atacan la embajada de EEUU en Riad y una base en Bahréin

Llaman a abandonar Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Irak, Omán, Qatar, Israel, Jerusalén Este y Gaza, Arabia Saudí, Jordania, Siria, Yemen y Emiratos Árabes Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido a todos sus ciudadanos a abandonar "inmediatamente" 14 países de la región de Oriente Medio, por la existencia de "graves riesgos" para su "seguridad". Tras el ataque masivo de EEUU e Israel contra Teherán en el que ha matado a los líderes del régimen iraní, la represalia no se ha hecho esperar con ataques con drones iraníes a embajadas y bases militares en Catar, Kuwait y otros.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha presumido de tener un "suministro ilimitado" de armas para mantener la guerra por lo que el conflicto podría extenderse más allá de lo previsto en el inicio y tras la implicación de otros países.

Las autoridades estadounidenses han llamado a sus ciudadanos a abandonar Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Irak, Omán, Qatar, Israel, Jerusalén Este y Gaza, Arabia Saudí, Jordania, Siria, Yemen y Emiratos Árabes Unidos.

Para ello, en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, el Departamento de Estado ha pedido a los estadounidenses que se encuentran en dichos territorios que utilicen los medios de transporte comercial disponibles para salir de esos países.