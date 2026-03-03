Es la primera vez que la esposa de un líder mundial en activo preside esta reunión

La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz

Nueva YorkMelania Trump, en plena guerra de Estados Unidos contra Irán, ha presidido una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el derecho a la educación de los niños y niñas en zonas en conflicto y la paz a través de la propia educación. La imagen, que no ha pasado desapercibida para nadie con Donald Trump en el centro de la actualidad geopolítica por su ‘Operación Furia Épica’ sobre territorio iraní, supone la primera vez que la esposa de un líder mundial en activo preside esta reunión.

Celebrada en Nueva York, la primera dama estadounidense se ha llevado así buena parte del protagonismo del acto, que según la oficina de Melania Trump tiene el objetivo de enfatizar la educación como una forma de promover la tolerancia y la paz mundial, en una sesión sobre la educación en los conflictos.

Melania Trump y su intervención presidiendo la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

En su intervención, Melania ha defendido que "Estados Unidos apoya a todos los niños del mundo" y, en calidad de representante de Washington, ha asegurado que "el valor que los líderes de una nación otorgan a la educación configura la esencia del sistema de creencias de su país".

"Los niños criados en una cultura arraigada en la inteligencia (...) mantienen un profundo sistema de valores. Su conocimiento fomenta la empatía hacia los demás, trascendiendo la geografía, la religión, la raza, el género e incluso las normas locales. Se convierten en personas solidarias. Pero los niños criados en una cultura arraigada en la ignorancia están rodeados de desorden y, a veces, incluso de conflicto", ha señalado durante la reunión que ha presidido.

A ese respecto, la primera dama estadounidense ha argumentado igualmente que "el conflicto surge de la ignorancia, pero el conocimiento crea comprensión, reemplazando el miedo por la paz y la unidad".

La ONU agradece a Melania “su labor para visibilizar la problemática de los niños en conflicto”

Por su parte, la secretaria general adjunta de la ONU para Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, ha argumentado, –en el marco de los sucesivos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que también ha respondido con una ofensiva sobre territorio israelí y bases estadounidenses en Oriente Próximo–, que los dos últimos días han demostrado que los niños se encuentran entre los más afectados por los conflictos.

"El aprendizaje digital puede ofrecer acceso a la educación cuando las escuelas están cerradas o son inaccesibles, o cuando los estudiantes huyen de la violencia", ha señalado, afirmando que 234 millones de niños en situaciones de conflicto necesitan actualmente apoyo educativo, y 85 millones están completamente fuera del sistema educativo.

En esta línea, ha defendido que "la manera más eficaz de proteger a los niños de los conflictos es prevenir y poner fin a las guerras" en una intervención en la que también ha agradecido a Melania Trump "su labor para visibilizar la problemática de los niños en conflicto".

Cierre de escuelas y ataques a escuelas en Oriente Medio

La violencia que vive Oriente Próximo desde el fin de semana ha obligado al cierre de escuelas en Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Omán, mientras que un bombardeo ejecutado el sábado contra una escuela femenina en el sur de Irán ha dejado ya según Teherán cerca de 180 víctimas mortales, la mayoría de ellas niñas pequeñas. Israel ha negado tener conocimiento de que sus fuerzas hayan llevado a cabo tal ataque, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha declarado que el país norteamericano "no atacaría deliberadamente" escuelas.

El bombardeo contra la escuela primaria Sahayare Tayiba ya llevó en la víspera a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a denunciar "el asesinato de alumnas en un lugar dedicado al aprendizaje", afirmando que una acción así "constituye una grave violación de la protección que el Derecho Internacional Humanitario otorga a las escuelas".