Todo sobre la boda sorpresa de Santiago Cañizares

Conocido por ser el hijo de Santiago Cañizares, Lucas Cañizares Conchello está labrando a sus 23 años su propia carrera en el mundo del fútbol. A su temprana edad, el deportista valenciano se encuentra marcando una hoja de ruta con identidad propia en el terreno de juego.

Nacido el 10 de mayo de 2002 en Valencia, España, Lucas ha crecido bajo la sombra de un apellido con sello propio en los campos de fútbol españoles. El deportista viene de una familia donde el fútbol fue parte natural del día a día. Santiago Cañizares fue uno de los porteros más reconocidos del fútbol español durante la década de los 90 y principios de los 2000.

Su carrera como futbolista

Su formación como guardameta comenzó temprano. Lucas pasó por las categorías inferiores de Ciutat de València y Alboraya UD antes de incorporarse al Real Madrid Juvenil en enero de 2014, cuando tenía 12 años. Allí trabajó en distintas etapas de cantera y llegó hasta el equipo filial, el Real Madrid Castilla.

Durante su paso por la cantera merengue participó en competiciones juveniles de alto nivel y fue considerado un portero con buenas perspectivas. Por eso, el jugador jugó en las temporadas 2022-2024 con el Castilla, acumulando minutos en la categoría de la Primera Federación. Como él mismo ha confesado, su paso por la plantilla del Real Madrid le sirvió para consolidar hábitos de trabajo y exigencia que le acompañan ahora en su carrera como deportista.

En 2024, Lucas Cañizares fue fichado por el equipo portugués Sporting Farense, y después cedido al CD Feirense. Un año más tarde, en agosto de 2025, el futbolista firmó por tres temporadas con el C.D. Tondela, lo que marcó un cambio de escenario para su carrera y una oportunidad de demostrar sus cualidades en un entorno distinto.

Vida personal

Fuera de los terrenos de juego, Lucas mantiene un perfil bastante reservado. Proviene de una familia muy mediática gracias a su padre, Santiago Cañizares. Sin embargo, aunque pueda parecer que lo ha tenido todo desde bien pequeño su vida no ha sido nada fácil.

Y es que Lucas también ha atravesado momentos complicados que han marcado su figura. Uno de ellos ocurrió en marzo de 2018 cuando murió su hermano pequeño. El fallecimiento del pequeño Santi en 2018, cuando sólo contaba cinco años, supuso una prueba de madurez para toda la familia y, en especial, para él.

Siempre que puede, Lucas Cañizares recuerda a su hermano pequeño en el terreno de juego o en sus redes sociales. A través de emotivos gestos o cartas dedicadas a él, el portero valenciano intenta tener unas palabras en homenaje al pequeño Santi.

Uno de estos homenajes se produjo hace tan solo dos años cuando se cumplía el quinto aniversario de la muerte del pequeño Santi. Ese día, el portero valenciano quiso compartir a través de las redes sociales unas palabras en recuerdo a su hermano.

"Es en esta misma mañana pero hace dos años, cuando nuestro pequeño se marchó al cielo. Desde entonces lo que peor llevo, es cuando pasa algo y me giro a buscar tu reacción. Es en ese momento cuando uno aprende a privarse de eso, aprende a no poder reír contigo, aprende a no poder jugar contigo, aprende a vivir sin ti. A pesar de todo esto, en esta nueva vida que me ha tocado vivir, tú me has enseñado a valorar, a querer, a llorar, a luchar, a no rendirme nunca, en otras palabras, tu me has enseñado a vivir. Por todo ello pasados dos años, cuando me vuelvo a dirigir a ti, solo puedo una vez más darte las gracias. Y recordarte también que tu hermano, aquel que tratará de honrarte cada segundo de su vida, te quiere mucho", escribía el hijo de Santiago Cañizares junto a una fotografía en la que aparecía su hermano fallecido.

Su relación con Carla Asensi

Respecto a su vida amorosa, Lucas Cañizares mantiene una relación con la 'influencer' Carla Asensi. El noviazgo entre la joven, conocida por sus vídeos virales en TikTok e Instagram, y el portero se confirmó en 2023. Tras varios rumores en los que se apuntaba que la pareja podría estar junta, la relación se hizo pública cuando Lucas Cañizares y Carla Asensi compartieron su viaje a París a través de las redes sociales.

A sus 25 años, Carla Asensi ha logrado posicionarse como una de las grandes figuras españolas en las redes sociales. Cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok y una presencia poderosa en Instagram, donde comparte su día a día, moda y coreografías. Por su parte, Lucas ha demostrado con este vínculo que más allá de su carrera deportiva como portero, también mantiene una vida personal pública que comparte con sus seguidores.