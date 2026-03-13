Redacción Euskadi 13 MAR 2026 - 14:57h.

Los hermanos alaveses realizan varias escaladas en estructuras de hielo verticales en la cordillera italiana

Vitoria-GasteizViéndoles ascender por paredes verticales de hielo, armados de piolets y crampones, y desafiando al vértigo podría parecer que Iker y Eneko Pou son un par de temerarios, pero nada más lejos de la realidad. Los vascos son, como buenos profesionales, precavidos: “Hay que extremar la precaución, básicamente porque nos va la vida en ello”, aconsejaban a sus seguidores a través de sus redes sociales, tras la muerte de varios alpinistas sepultados por aludes en los Pirineos.

El “durísimo” invierno en esta cordillera, ha llevado a los hermanos vascos a elegir las cascadas de hielo de los Dolomitas italianos para entrenar, por segundo año consecutivo: “Es el lugar de escalada de hielo más bonito que jamás hemos visitado”.

Durante 20 días, Iker y Eneko, instalaron su campamento base en Val Di Fassa, a apenas una hora de Cortina D’Ampezzo, y han realizado una intensa actividad centrada en la escalada en hielo. Una “preparación crucial” para las grandes expediciones a las cordilleras más altas del planeta: “Dominar la escalada en hielo es de vital importancia para las grandes montañas en las que te vas a encontrar un poco de este, un poco de roca, y también, terreno mixto”, explican.

Estructuras congeladas verticales de 35 metros

El frío extremo ha acompañado a los alaveses durante todas estas jornadas en las que han disfrutado de espectaculares desplomes y de la escalada combinada en roca y en hielo, poniendo a prueba su fuerza y su técnica para ascender por impresionantes caídas de agua heladas, el conocido como ‘hielo de fusión’, formado en corrientes de agua que al caer las temperaturas se congela y crea impresionantes estructuras verticales escalables, solo aptas para los más habilidosos.

”Ha habido tres escaladas que han marcado la diferencia. La primera ha sido Ringo (M.8/WI5/160 m), en el Val Di Gares, en la Pale de San Martino; la segunda, Dust In The Wind (M.8+/WI5+/120 m), en la Marmolada, la cumbre más grande de las Dolomitas, y la última, Pilat Izq. (M8/WI5/60 m). A ellas se suman otras cascadas de hielo como Pilat (WI5+/60 m), Jumbo Jet (WI5+/100 m), Piovra (WI5+/100 m), O Sole Mio (WI5/80 m), Cassiopeo (WI5/160 m), Izq. DUST (5 expo/80 m) y Tre Per Tre (WI5/110 m), todas ellas enteramente en hielo sobre estructuras colgadas, una especie de secuoyas congeladas de más de 35 metros y totalmente verticales.