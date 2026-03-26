Claudia Barraso 26 MAR 2026 - 20:35h.

La halterófila paralímpica Loida Zabala ha sido ingresada en la UCI tras sufrir una sepsis en plena entrevista

Loida Zabala, subcampeona de Europa en halterofilia, con un cáncer de pulmón con metástasis: "Espero llegar viva a 2028"

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La halterófila paralímpica Loida Zabala ha sido ingresad en la UCI del Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, tras empezar a encontrarse mal en plena entrevista. Cuando llegó al hospital le dijeron que estaba sufriendo una sepsis muy grave teniendo en cuenta que padece cáncer desde 2023.

En pleno diálogo con Alex Fidalgo en su podcast ‘Lo que tú digas’ cuando comenzó a encontrarse mal, pero pudo terminar la entrevista. “Llegó a la grabación como un fascinante torbellino luminoso, pero hacia el final de nuestra charla, de golpe, se encontraba visiblemente mal. Le ofrecí parar e insistió en terminar la conversación”, decía en sus redes sociales Fidalgo.

La deportista confirmó en sus redes sociales que había sido ingresada en la UCI. Aunque tenía buen aspecto y en el vídeo sonreía y bromeaba, explicaba que no sabía si iba a tener que ser intervenida e incluso que los médicos le pidieron teléfonos a que llamar en caso de que falleciese. Por su parte, el periodista español Alex Fidalgo, contó en redes cómo se enteró de su ingreso.

Las palabras del periodista a Loida

“Después de escribirle por la tarde para asegurarme de que estuviese mejor y no recibir respuesta, por la noche descubrí consternado que está en la UCI luchando por su vida a consecuencia de una sepsis que le había golpeado en pleno diálogo”, explica conmocionado al enterarse de la grave situación de la deportista, quien no ha publicado nada más en redes sociales.

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“Escribo esto para poner en valor lo que hizo Loida ayer, para agradecérselo y mandarle toda la fuerza del mundo en su recuperación. Es una mujer increíble, un ejemplo de resiliencia, y me siento muy afortunado por haber podido pasar un rato con ella”.

Zabala, que hace apenas 17 días se proclamaba subcampeona de Europa de halterofilia paralímpica (-73 kg), mantiene su sueño de "llegar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028", que serían los sextos de su carrera. La extremeña se ha agarrado al deporte como su salvavidas y refugio desde que el 28 de octubre de 2023, en una resonancia craneal, le encontraron varios tumores en el cerebro. Tras las pruebas llegó el diagnóstico definitivo: cáncer de pulmón, nueve masas cerebrales, y en hígado, riñón y vesícula biliar. Estaba en estadio cuatro, que ya es incurable.