El régimen de Irán propone una ley para cobrar peaje a los buques que usen el Estrecho de Ormuz

EE.UU propone a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra que como primera condición pide la apertura del Estrecho de Ormuz

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La guerra de Irán entra en un momento de confusión con declaraciones cruzadas y versiones contradictorias de uno y otro bando. Irán sigue negando las negociaciones con Estados Unidos, pero a la vez que rechaza el plan de paz de la Casa Blanca. El presidente estadounidense, Donald Trump contribuye al despiste y lo mismo dice que el régimen le ha hecho un regalo muy grande, que nadie sabe qué es, que avala las negociaciones en curso y asegura que Irán no lo hace "porque su propia gente los matarían", ha asegurado el republicano.

El gobierno de Irán ha vuelto a reiterar que no hay ninguna conversación abierta, aunque admite que se cruzan mensajes con terceros países, como Afganistán, que este miércoles asumía su rol de intermediario. El régimen ha admitido haber recibido el documento con los 15 puntos de Donald Trump, y lo califican de excesivo. Las declaraciones oficiales que llegan Teherán revelan que la vía diplomática parece encallada a un día de cumplirse el ultimátum de Trump contra el sistema energético de Irán.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos están en su momento más crítico. Hay contradicciones diplomáticas y de cada tema se escuchan declaraciones y versiones distintas que hacen recelar de todo y de todos.

La versión de Donald Trump: Irán "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da su propia versión sobre el asunto. Irán "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo", pero que no lo hacen público porque "creen que su propia gente los matará", ante un proceso negociador que ha aglutinado declaraciones contradictorias en los últimos días, en los que las autoridades iraníes han comenzado por negar cualquier contacto para, más adelante, apuntar a una propuesta de Washington rechazada por Teherán.

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"Están negociando y tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo, pero tienen miedo de decirlo porque creen que su propio pueblo los matará", ha afirmado el mandatario estadounidense en una cena de recaudación de fondos para la campaña de los miembros del Partido Republicano en la Cámara de Representantes.

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El republicano, acostumbrado a sus excesos verbales, a también ha asegurado que "nunca ha habido un jefe de Estado que deseara ese puesto menos que el de jefe de Estado de Irán", que actualmente es Mojtaba Jamenei, quien ha sucedido como líder supremo a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el primer día de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel.

Trump ha asegurado que desde Irán le han pedido a él "que sea el próximo líder supremo". "No, gracias, no lo quiero", ha manifestado sobre su posición al respecto. "También temen que los matemos nosotros". El presidente ha vuelto a cantar victoria sobre Irán y ha repetido, como en las últimas semanas, que Estados Unidos está "ganando a lo grande" la guerra. "Nadie ha visto jamás nada parecido a lo que estamos haciendo en Oriente Próximo con Irán", ha agregado.