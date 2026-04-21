Detenidos dos aficionados de la Real por lanzar bengalas en la A-66 tras la final de Copa

Dos aficionados fueron detenidos por la Guardia Civil tras lanzar bengalas desde un coche en la A-66 en Mérida

San Sebastián, teñido de blanco y azul tras la victoria de la Real Sociedad en la Copa del Rey: 100.000 personas reciben a los jugadores

Compartir







La Guardia Civil ha detenido a dos aficionados donostiarras que lanzaron bengalas desde un coche a otros conductores en la autovía A-66 en Mérida cuando regresaban a sus domicilios el pasado domingo tras la final de la Copa del Rey celebrada en Sevilla.

En un comunicado, el Ministerio del Interior señala que el conductor y el ocupante del vehículo fueron detenidos por delitos de conducción temeraria y contra la seguridad vial, aunque ya están en libertad.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía pide nueve años de prisión para el exfutbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

Aviso de columnas de humo en la A-66 a su paso por Mérida

La nota explica que varios agentes acudieron, ante lo que creían que podría ser un incendio tras un accidente. Al recorrer la carretera observaron un vehículo con el ocupante del asiento delantero con medio cuerpo fuera mientras lanzaba bengalas a otros conductores, obligándoles a realizar maniobras evasivas.

También comprobaron cómo el coche circulaba en zigzag, por lo que les dieron el alto e inspeccionaron el vehículo, en el que hallaron más de once kilos de material pirotécnico.

En otro incidente distinto, la Guardia Civil investiga unas imágenes virales en la autovía A-5, donde varias furgonetas realizaron maniobras peligrosas junto a una autocaravana con una bandera española con el escudo del Atlético de Madrid.

Por el momento, no hay detenciones relacionadas con este segundo caso, que sigue bajo investigación.