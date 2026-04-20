Más de 100.000 aficionados recibían a los jugadores de la Real Sociedad tras su victoria en Sevilla en la Copa del Rey: así ha sido la celebración

La Real Sociedad, campeón de Copa del Rey tras batir al Atlético de Madrid en los penaltis

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Miles de personas han recibido entre aplausos, gritos y cánticos, la llegada a Alderdi Eder del autobús con los jugadores de la Real Sociedad, que ha recorrido las calles de San Sebastián para ofrecer la Copa del Rey a la afición.

Numeroso público abarrotaba Alderdi Eder desde primeras horas de esta tarde para celebrar la victoria del equipo txuriurdin, lograda este pasado sábado en Sevilla tras ganar al Atlético de Madrid. La llegada se ha producido sobre las siete y cuarto de la tarde tras el recorrido ha realizado el autocar por toda la ciudad. Pasadas las seis de la tarde ha partido del estadio de Anoeta el autobús de los jugadores entre los gritos de la afición, que previamente a la salida ha lanzado algunos cohetes y varias bengalas.

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Más de 100.000 personas han estado festejando el cuarto título de Copa en la historia de la Real Sociedad. Ha sido un día muy especial para jugadores y para los aficionados. En ese recorrido que han hecho los jugadores en el autobús acompañados del trofeo no cabía ni un alfiler. Tras celebrar la victoria han llegado hasta el balcón del Ayuntamiento de San Sebastián donde levantaban la copa para el saludo de la afición.

San Sebastián, teñido de blanco y azul

La reportera Maialen Larrinaga informa desde San Sebastián del ambiente de la afición tras la llegada de los futbolistas: "Toda la plantilla de la Real Sociedad se ha dado un auténtico baño de masas, ofreciendo y compartiendo esa copa con toda la afición. Una fiesta que muchos aficionados e incansables siguen prolongando hasta la noche. Había muchas ganas de celebrar después de no poder hacerlo en 2021, un día que será inolvidable para toda la afición 'txuri urdin'.

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La locura en la afición ha desatado en cuanto el autobús ha salido de Anoeta, con la Copa del Rey presidiendo la gran fiesta en la que se ha convertido San Sebastián, sobre todo para los más pequeños. Más de 100.000 seguidores han vibrado al paso de los héroes de la Cartuja, que celebraban con más ganas que nunca su cuarta Copa del Rey. Aunque llegar al Ayuntamiento no ha sido fácil ha valido la pena.

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Cuando los jugadores han conseguido llegar a su destino, la afición estaba preparada para recibir la copa junto a los jugadores. Una vez allí, Mikel Oyarzabal ofreciendo el trofeo y lanzando el grito de guerra. Después, la celebración ha seguido desde el escenario con ellos de espaldas, mientras miles de gargantas cantaban este himno que quedará en la memoria de los donostiarras.