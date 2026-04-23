Todo ha tenido lugar tras una tangana en pleno partido entre la Real Sociedad y el Getafe en Anoeta

La modelo e influencer ha denunciado que está recibiendo ataques en las redes a raíz de los hechos: "Ahora no puedo pisar una ciudad que amo profundamente como San Sebastián"

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El último encuentro liguero disputado entre la Real Sociedad y el Getafe, que se resolvió por 0-1 a favor de los madrileños tras un gol en propia puerta de Jon Gorrotxategi Etxaniz, no estuvo exento de tensión y polémica, con una tangana incluida en la que saltaron chispas y que derivó en una inesperada declaración del lateral derecho de los azulones, Juan Antonio Iglesias, estallando directamente contra el internacional de la selección Mikel Oyarzabal.

Fue en sus primeras declaraciones al término del partido, –y tras preguntarle una periodista de DAZN por qué es lo que había ocurrido sobre el terreno de juego para esa tangana entre ambos equipos–, cuando el jugador getafense señalaba directamente al capitán de la Real Sociedad, al que acusó de haberse tapado la boca (con el objetivo de que no lo captasen las cámaras) para meterse directamente con su mujer, la modelo, influencer y reciente madre de mellizos, Estela Grande, quien después de todo lo ocurrido ha denunciado también estar sufriendo ataques en las redes sociales.

La acusación de Juan Iglesias estalla contra Mikel Oyarzabal

En su primera respuesta tras preguntarle qué ha pasado, Juan Iglesias, concretamente, señalaba: “Muy sencillo. Además, me alegra que me hagas la pregunta. El capitán de su equipo, que luego vamos dando ejemplo… se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Pero bueno, eso son los valores que tienen aquí y luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo. Bien que se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo”, subrayó.

Después, tras cuestionarle la periodista si sabía lo que le había dicho, el lateral del Getafe señalaba: “Sí, bueno, eso me lo quedo mejor para mí”.

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Más allá, y al margen de ese momento específico, el futbolista vallisoletano, valorando todo lo ocurrido en el encuentro, añadía: “"Lo de siempre. A la gente le pica mucho que el Getafe gane. Les pica mucho vernos ahí arriba. Hoy ha sido un partido para felicitar a este equipo que ha hecho un trabajo brutal. No solo hoy, sino toda la temporada. empezamos con muchas dificultades y hoy nos ponemos con 44 puntos y la verdad es que es impresionante trabajar con este equipo y esta gente. No puedo decir otra cosa más que gracias a todos en el club", dijo, ensalzando la trayectoria liguera del conjunto azulón, que está ya el sexto en la tabla de clasificación.

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Oyarzabal, tras las acusaciones de haberse metido con Estela Grande

Paralelamente, se ha conocido que el propio Mikel Oyarzabal, internacional con ‘La Roja’, se dirigió al vestuario del Getafe después de las palabras de Juan Iglesias para pedirle explicaciones tras enterarse de lo que había dicho.

Según recogen medios como MARCA, y dado que los vestuarios de Anoeta están a ambos lados de la sala de prensa, se vio pasar a Oyarzabal por el pasillo que discurre entre un vestuario y otro, siendo en ese momento cuando el capitán de la Real Sociedad preguntó al futbolista del Getafe cómo pudo haber sido capaz de hacer esas declaraciones.

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Pese a ello, no obstante, aún no hay manifestaciones públicas de Oyarzabal.

Estela Grande denuncia ataques en las redes sociales tras la tangana del Real Sociedad -Getafe

Tras lo ocurrido, la modelo e influencer Estela Grande, pareja de Juan Iglesias, se ha pronunciado a través de un ‘storie’ de Instagram denunciando que está recibiendo multitud de ataques e insultos debido a todo lo ocurrido.

“Ahora no puedo pisar una ciudad que amo profundamente como San Sebastián porque tengo muchísimos mensajes así”, ha escrito, compartiendo algunos ejemplos de los mensajes que está recibiendo.

En ellos, se leen algunos como: “Calla pu*a. Menudo malo, jajaja. En el Getafe jugando. Buaaa, que no lo veamos por San Sebastián”.

Sobre ello, Estela Grande señalaba, ironizando: “En el fútbol no hay machismo, no…”, al tiempo en que lamentaba y denunciaba la situación.