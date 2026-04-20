Estela Grande comparte el vídeo íntegro del parto de sus mellizos

telecinco.es 20 ABR 2026 - 12:15h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' publica imágenes inéditas del día en el que nacieron sus mellizos, Luca y Liah

Estela Grande se sincera sobre su postparto y desvela que tiene diástasis: en qué consiste y cómo tratarlo

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Estela Grande ha emocionado a sus seguidores al compartir, por primera vez de forma íntegra, el vídeo del nacimiento de sus mellizos Luca y Liah . La que fuera concursante de ‘GH VIP' ha mostrado cómo vivió una de los días más importantes de su vida junto a Juan Iglesias, desde las primeras horas de la mañana hasta el instante exacto en el que conocieron a sus hijos.

El vídeo comienza a las ocho de la mañana, pocas horas antes de la cesárea programada . Frente a la cámara, Estela aparece con las emociones a flor de piel. “Buenos días, son las 8 de la mañana, ha llegado el día”, dice intentando mantener la calma. Con humor, también bromea sobre el avanzado estado de gestación y el tamaño de su barriga: “La verdad que ya toca”.

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Sin embargo, la emoción pronto da paso a un momento mucho más íntimo. Entre lágrimas, la influencer se sincera sobre el torbellino de sensaciones que estaba viviendo antes de entrar al hospital. “¿Cómo se está la mañana antes de saber que tu vida va a cambiar para siempre y que vas a ser mamá? Pues fatal, estoy contenta y triste”, confiesa visiblemente conmovida.

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En las imágenes también aparece Juan Iglesias preparándose para estar a su lado en todo momento. Poco después, ambos se graban frente al espejo justo antes de salir de casa. “Ya nos vamos, nos vamos siendo dos y volveremos siendo cuatro”, dice la influencer ilusionada. De camino al hospital, Estela no puede parar de llorar sabiendo que ese mismo día conocería por fin a sus bebés.

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Ya en el centro médico, la modelo continúa documentando el proceso. A las once de la mañana comparte una nueva actualización desde la habitación. “Ya hemos empezado con el suero y a esperar”, comenta mientras comienza la cuenta atrás definitiva.

El instante más esperado llega poco después en quirófano. A las 14:29 nace Luca. Estela rompe a llorar y en las imágenes se percibe la mezcla de dolor y felicidad que está experimentando. Juan, a su lado en todo momento, no deja de animarla: “Muy bien, mi amor”. Apenas dos minutos después, a las 14:31, llega al mundo Liah, completando así uno de los días más importantes para la pareja.

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Tras las instantáneas del nacimiento, el vídeo da paso a un montaje con escenas de los tres primeros meses de vida de los pequeños: momentos en casa, abrazos, siestas, paseos y la adaptación a la nueva rutina como familia de cuatro.

Junto al vídeo, Estela también ha querido compartir una decisión médica que tomó en ese momento: la conservación de las células madre del cordón umbilical. “Yo no sabía que en ese momento se pueden conservar las células madre del cordón umbilical. Y cuando lo descubrí, entendí que es una oportunidad única”, explica.

Las células madre del cordón umbilical pueden preservarse tras el parto y almacenarse para un posible uso futuro. Estas células tienen capacidad regenerativa y, en determinados casos, pueden utilizarse en tratamientos médicos relacionados con enfermedades hematológicas, inmunológicas o ciertos trastornos genéticos, además de seguir siendo objeto de investigación científica.