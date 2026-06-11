Celia Molina 11 JUN 2026 - 14:50h.

La dura declaración del padre de Noelia Castillo en medio del debate sobre la aceleración de la eutanasia: "Mi hija engañó a todos"

Gerónimo Castillo se ha pronunciado sobre su hija el día en el que el Congreso debate la aceleración del proceso de la eutanasia

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Este jueves, 11 de junio, el Congreso de los Diputados debate, a raíz de una propuesta del Parlamento de Cataluña, la aceleración de los procesos de eutanasia en España, así que como la limitación a que se puedan presentar recursos que terminen alargando la vida de aquellos que han solicitado morir dignamente.

Así ocurrió en el caso de Noelia Castillo, la joven de 24 años que, en el año 2022, fue víctima de una brutal agresión sexual en grupo, motivo que la llevó a lanzarse después desde un quinto piso.

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La caída no terminó con su vida, pero sí le causó una lesión medular que, a su vez, le provocó una paraplejia e "insoportables" dolores crónicos, por los que solicitó morir con asistencia. Algo que su padre, con la ayuda de Abogados Cristianos, trató de frenar de todas las maneras, presentando recursos a la autorización judicial que Noelia ya había conseguido.

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"No pude ver a mi hija dentro de la caja, era mi niña"

En un día tan importante como hoy, en lo que a la eutanasia se refiere, Abogados Cristianos ha publicado una entrevista inédita de Gerónimo Castillo, padre de Noelia, en la que ha hablado por primera vez sobre cómo vivió el momento en el que su hija recibió los tres fármacos que acabaron legalmente con su vida.

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Se sabe que este protocolo dura 15 minutos, si bien, sus familiares estuvieron con ella una hora más de lo previsto en la habitación del hospital donde fue atendida. Después, tuvieron que salir a petición expresa de Noelia, pues ella no quería que sus seres queridos la vieran "cerrar los ojos": "Hasta el último momento, todos los miembros de la familia mantuvimos la esperanza de que no lo hiciera. Después, nos sacaron la habitación y nos llevaron a otra sala para que ella ya muriera", ha recordado Gerónimo.

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"No quiero que haya más Noelias"

Ésta ha sido la primera vez que el padre de Noelia ha hablado de tan delicado día, añadiendo que, en el tanatorio, no fue "capaz" de ver su hija "dentro de la caja". "No podía, era mi Noelia, tenía 24 años", ha repetido, con un nudo en la garganta. Y, aprovechando el altavoz que le ha dado la asociación, ha dado su visión sobre el proceso de eutanasia de su hija:

"No quiero que haya otra Noelia. Quiero que las entidades, los médicos, los sanitarios, todo este protocolo, se considere hacerlo de otra manera porque yo, como muchas familias, pensamos que con Noelia se ha hecho una injusticia. Mi hija no tuvo que hacer un gran esfuerzo para convencer a los médicos profesionales de la Generalitat y creo que, con 24 años, les engañó a todos muy bien. Y ellos se dejaron engañar. Ella tenía que haber recibido más atención por parte de la medicina, de la psiquiatría", ha insistido.

Gerónimo ha mostrado su deseo de que no vuelven a ocurrir casos como el de Noelia: "Hay más nenas y nenes como Noelia, y hay que ayudarles. Y, cuando tienen 23, 24 años, hay que darlo todo", ha concluido, asegurando que él hubiera cuidado de su hija "hasta el último día de su vida".